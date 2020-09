Centrales obreras confirmaron su retiro de la 'Misión de Empleo'

Las centrales obreras confirmaron su retiro del programa del Gobierno Nacional denominado “Misión de Empleo”, hasta que se derogue el Decreto 1174 del 27 de Agosto de 2020, al considerarlo violatorio del Artículo 48 de la Constitución Política de Colombia que consagra el derecho a la Seguridad Social.

Las organizaciones que se retiraron de la iniciativa gubernamental son: La Central Unitaria de Trabajadores, (CUT); la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y de las confederaciones de pensionados Confederación Democrática de Pensionados (CDP) y Confederación de Pensionados de Colombia (CPC).

“Nuestra participación tiene como fin hacer aportes sobre temáticas de incidencia laboral y pensional que se requieren para solucionar los problemas de desempleo y precarización del trabajo y la seguridad social, pero eso se estaba desviando de los propósitos acordados”, indicó Diógenes Orjuela, presidente de la CUT.

Dijo que en la única vez que fueron citados, advirtieron de la desconexión con el Gobierno y la falta de una verdadera interlocución.

“La expedición del Decreto 1174, sin que el Gobierno lo sometiera primero a consideración de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, viola el Artículo 56 de la Constitución y nos lleva a tomar la determinación de retirarnos de la Misión de Empleo, asumiendo el momento histórico que estamos viviendo y respondiendo a las inquietudes de la clase trabajadora colombiana que ve en esta norma una velada y perjudicial reforma laboral y pensional”, subrayó.

Dijo además que el decreto 1174 recorta los derechos legalmente adquiridos, desestabilizando la garantía democrática de lo logrado al amparo de la ley.

“También se está vulnerando la seguridad jurídica, esencia del Estado social de derecho, sin lugar a duda es una medida regresiva en términos de derechos laborales, salariales y de seguridad social; en resumen, impactará negativamente en el desarrollo”, resaltó Orjuela.

Según las centrales ellos retornarán a la Misión de Empleo, una vez sea retirado el decreto.

“Además queremos que con el compromiso público solemne y vinculante de que no se llevará al Congreso de la República ninguna propuesta de reforma que no haya sido aprobada en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales; y que no se utilizarán las facultades de emergencia económica disponibles para tomar ninguna decisión que modifique el régimen laboral vigente”, puntualizó Orjuela finalmente.