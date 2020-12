Centrales obreras descartan un acuerdo del aumento del salario mínimo

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, afirmó los empresarios han planteado una nueva fórmula de incrementar el 2.7% el salario básico y un 5.49% de auxilio transporte, para llegar a un monto global de 1.010.000 pesos, lo que significa una diferencia de 100 mil pesos a la propuesta de las centrales obreras.

“A esto se le suma una situación agravada, que es la posición del Gobierno de negarse a hablar en la práctica de temas tan cruciales como que se asuma la nómina de pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo su negativa total a derogar el decreto 1174, que se ha convertido en un obstáculo en estas discusiones”, indicó.

Lea: Representante Reinales asegura que nunca pidió 'coimas' a gerente de EPS en Risaralda

Afirmó que el sector sindical dejó en claro que le presentó al país una propuesta global para lograr una reactivación económica real.

“Una reactivación en la que tenía que jugar un papel supremamente importante el Gobierno Nacional, que sigue manteniendo su política de tacañería y tipificada con la propuesta que seguimos considerando mezquina de los empresarios, lo que ha llevado a que no se tenga expectativa de un acuerdo”, dijo.

El líder sindical manifestó que lo que sigue ahora es que el Gobierno defina el incremento del salario mínimo por decreto.

Por su parte, la Confederación Democrática de pensionados, John Díaz, afirmó que se exigió una posición o propuesta del Gobierno, que tampoco se concretó.

“El Gobierno no ha tocado los cinco puntos de las centrales obreras y le solicitamos el punto del descuento de la salud a los aportes de todos los pensionados y no solo para los que ganan el salario mínimo, además del principio de la favorabilidad del aumento de las mesadas que no sean por el IPC”, sostuvo.