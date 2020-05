Cerca de 800.000 trabajadores podrán salir de forma gradual: Mincomercio

El Gobierno anunció una nueva ampliación de la cuarentena hasta el 25 de mayo y la reapertura gradual de otros sectores de la economía como la producción de muebles, comercio al por mayor, papelerías, librerías y lavanderías a partir del 11 de mayo.

En diálogo con La FM, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, estimó que esta reapertura gradual implicaría que podrían salir a trabajar alrededor de un millón de personas, pero no de forma intempestiva porque deben cumplirse protocolos.

“Si todos pudieran salir, cosa que no sucede porque algunos de estos sectores hacen teletrabajo o empresas deciden no abrir porque no hay demanda suficiente, serían un millón doscientos mil personas”, explicó.

Sobre ello, dijo que sin contar a los que están en teletrabajo, se podría hablar de que serían alrededor de 800.000 personas las que tendrán autorización de salir, pero enfatizó en que esto no quiere decir que esta cantidad de trabajadores saldrán inmediatamente el 11 de mayo “será gradual”.