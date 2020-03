Cesantías podrán retirarse por licencias no remuneradas en cuarentena

"Las cuatro administradoras de fondos de pensiones y cesantía (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) tienen dispuesta toda su infraestructura para atender las solicitudes de los afiliados que cuentan con licencia no remunerada, así como de las personas que, infortunadamente, queden cesantes y requieran de sus recursos para sobrellevar esta compleja coyuntura", dice un comunicado de Asofondos.

Según la asociación, las cuatro administradoras tienen más de nueve millones de afiliados, con ahorros totales por 15,7 billones de pesos.

Lea también: Todo lo que debe saber del coronavirus en Colombia

El aislamiento preventivo obligatorio de Colombia, por lo pronto, se extenderá hasta las cero horas del 13 de abril. Esta situación ha generado incertidumbre en muchos ciudadanos que no saben si perderán sus empleos. Otros se han ido a licencias no remuneradas precisamente para no quedarse sin trabajo en cuanto se termine la cuarentena.

En el caso de los que pierdan el empleo, el Gobierno anunció que, si están afiliados a una casa de compensación, recibirán dos salarios mínimos durante tres meses.

También habrá un auxilio de 160.000 pesos, en promedio, para las familias en condición de informalidad que no están en programas sociales del Estado.

Esto fue lo que dijo el presidente Duque el pasado 22 de marzo a propósito de las cesantías: