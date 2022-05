Cinco consejos para que le alcance el sueldo

En medio de la difícil situación que se presenta en varios países por el alza de la inflación, es decir el costo de vida, varias personas optan por usar créditos. Sin embargo, esta opción puede ser crucial para usted, dado que, se puede endeudar más y así será imposible salir del círculo en el que está.



Frente a esta situación, es importante ver lo que está haciendo con la plata y así cubrir todos los gatos que tiene pendientes. Asimismo, debe ordenarse para ahorrar dinero para una eventual emergencia.

A pesar de que hay varias formas de ahorrar, aquí le exponemos cinco consejos para que le rinda el sueldo.

Aplique la regla del 70 – 30

Esto quiere decir que debe priorizar sus necesidades básicas: alimentación, vestido, educación, transporte, vivienda y salud.



El restante para el ocio o el entretenimiento. A pesar de hacer esas prioridades, también es importante darse esos gustos una vez al mes y recompensarse por el gran trabajo.

Ahorre el 10 % de su salario

En muchas ocasiones, los ahorros le ayudarán a salir de algunas deudas, de irse de paseo para respirar, comprarse algo con lo que soñó, en fin. Aunque no pueda ahorrar esa cantidad que se le sugiere, puede ir haciéndolo con las vueltas que le dan en el bus o al comprar algo. De $500 en $500 se va llenando la alcancía.

Evitar gastos por fuera del presupuesto

Si desea comprarse algo muy costoso, pero se sale del presupuesto, piense muy bien si es la mejor inversión o un dolor de cabeza. Lo más aconsejable es esperar 12 horas y analizar si lo debe comprar y no hacerlo por impulso.

Controlar el consumo de los servicios públicos

Si es de esas personas que se demora mucho en la ducha, utiliza a diario la plancha, o deja la luz prendida por un tiempo prolongado, esto le puede estar generando gastos demás.



Antes de salir, asegúrese de dejar todo apagado, intente no demorarse más de cinco minutos en el baño y así logrará que los recibos le lleguen más baratos.

Ojo a las promociones

No se antoje de todo lo que ve, espere a que haya promociones para comprar eso que tanto ha querido. Eso sí, no exagere en esos días donde pude encontrar todo más barato, porque igual no estaría haciendo nada.

Finalmente, el empresario canadiense T. Harv Eker tiene una teoría y es sobre el método de los seis jarrones.



En el que dice que hay que llenar el primero con el 55 % de los gastos básicos, el segundo los ahorros a largo plazo con el 10 %, el tercero de entretenimiento con un 10 %, el cuarto de educación del 10 %, al igual que el de las inversiones a largo plazo. Dice que hay que donar el 5 % del salario.