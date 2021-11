Cinco de cada 10 colombianos piensa que su situación económica es peor a la del año pasado

De acuerdo con la encuesta más reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 39,5% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país, afirmó que su situación económica será igual, para el 35,6% será mejor y para el 17,9% empeorará.

Asimismo, el estudio reveló que el 41,3% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges aseguró que, en octubre de 2021, la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás y para el 40% era igual.

El Dane indicó además que sobre la situación económica del país, el 51,5% dijo que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior; para el 9,9% era mucho peor. Respecto a la situación económica del país dentro de 12 meses comparada con la actual, el 36,5% manifestó que será igual y el 21,6% que será peor.

Por otra parte, el 62,8% de los y las jefes de hogar sostuvo que en octubre de 2021 no tuvo mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos y alimentos; el 31,2% tenía las mismas posibilidades y el 6% tenía mayores posibilidades de realizar estas compras.

Adicionalmente, el 78% mencionó que tenía menores posibilidades de que alguno de los integrantes del hogar realizara compras de muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrónicos; el 21,0% reportó que tenía las mismas posibilidades y el 1,0% que tenía mayores posibilidades de hacer este tipo de compras.

También, el 86,5% de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar dijo que alguno de los miembros del hogar no tendrá dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones. El 77,2% de los y las jefes de hogar y sus cónyuges manifestó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos y el 8,2% dijo que no tenía ingresos.

Frente a la pregunta, cómo cree usted que se comportarán los precios en el país en los siguientes 12 meses comparados con los 12 meses anteriores, 45,5% de las y los jefes de hogar contestó que aumentará mucho y 30,9% dijo que aumentarán igual.

Cabe recordar que en octubre de 2021, el Indicador de Confianza del Consumidor fue 38,5, lo que representa un aumento de 0,8 puntos frente al registrado en septiembre de ese mismo año. Por género, este indicador fue 38,8 para los hombres y 38,3 para las mujeres.

En el trimestre agosto-octubre de 2021, el promedio para las 23 ciudades del Indicador de Confianza del Consumidor fue de 37,4%. Al desagregarlo por ciudades, Cúcuta y su área metropolitana reportó el porcentaje más alto del ICC con 45,7% y Bogotá el más bajo con el 32,6%.