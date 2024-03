Clientes de Bancolombia podrán comprar vivienda con buenos beneficios: bajaron tasas de interés

Bancolombia ha anunciado una importante disminución en las tasas de interés destinadas a la financiación de vivienda en el país. La medida, aplicable a proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y a quienes no entran en esta categoría (NO VIS), bajo la modalidad de Leasing Habitacional No Familiar, beneficiará unos 175 proyectos respaldados por la entidad bancaria.

Se estima que unas 5.691 familias colombianas serán impactadas positivamente por la iniciativa, con desembolsos que podrían alcanzar los 520.000 millones de dólares a fines de 2024.

La reducción de la tasa de interés llevará esta cifra al 12% EA, representando un descuento significativo de aproximadamente un 4% en comparación con la tasa política en Crédito de Vivienda VIS.

El objetivo primordial de esta medida es ampliar el acceso a la vivienda para una gama más amplia de colombianos, así como estimular tanto el sector inmobiliario como el constructor.

Considere que los beneficiarios de Vivienda de Interés Social podrán aplicar simultáneamente al subsidio del programa 'Mi Casa Ya', lo que podría resultar en una tasa final tan baja como el 7 % EA para los desembolsos en pesos.

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, destacó la importancia de estas medidas en el contexto económico actual y su impacto en el sector inmobiliario y constructor. La decisión de la entidad bancaria coloca la tasa de interés al menos un 4% por debajo de la tasa política para los créditos hipotecarios en Vivienda de Interés Social, proporcionando un impulso adicional a aquellos en busca de adquirir una vivienda propia.

Es importante destacar que la tasa techo de Bancolombia estará disponible para los desembolsos en pesos realizados hasta el 31 de diciembre de 2024, dando un horizonte temporal claro para quienes aprovecharan esta oportunidad financiera. Con estas acciones, Bancolombia reafirma su compromiso con el bienestar económico de los colombianos y su contribución al desarrollo del país.