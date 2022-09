Cobro coactivo no es suficiente, la accidentalidad está desbordada: aseguradoras sobre el Soat

El gremio de las aseguradoras, Fasecolda, advirtió que la propuesta del gobierno de iniciar cobros coactivos para evitar la evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) no es suficiente y tiene problemas técnicos.

De acuerdo con el presidente del gremio, Miguel Gómez Martínez, esto no impedirá que las personas dejen de pagar este seguro obligatorio, al tiempo que agregó que para muchas personas es preferible perder el vehículo que pagar la multa.

“Esta propuesta ayuda pero tiene problemas técnicos, porque no impide que la gente no pague. Hay personas que no pagan el seguro obligatorio y prefieren perder la moto, tenemos patios en nuestro país llenos de motocicletas que tienen contravenciones que nunca fueron canceladas, porque la gente considera que es preferible perder el vehículo a pagar la multa”, dijo.

Otro de los problemas técnicos frente a esta propuesta según las aseguradoras, es la falta de traspaso de vehículos. “Muchas personas no hacen traspasos y el cobro llega es a la persona que aparezca como propietaria”, precisó.

Para el gremio, el problema del Soat no solo la evasión, sino la accidentalidad que está desbordada. De hecho, el gremio estima que este año habrá 943.000 heridos en las calles y carreteras del país y cerca de 9.000 muertos.

“Esto es un problema que no es de las compañías de seguros, sino falta de una política de Estado” , dijo Gómez.

Según Fasecolda, los accidentes de tránsito le cuestan al Soat cada mes cerca de 200.000 millones de pesos, es decir, dos billones de pesos al año.

Dentro de las propuestas de Fasecolda para disminuir la accidentalidad se destaca poner semáforos, reductores de velocidad, cámaras, al igual que policías de tránsito en los puntos más críticos donde hay accidentes.

El gremio concluyó que la accidentalidad en motocicletas es tres veces mayor, en comparación con los carros.