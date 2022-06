Colombia no puede cometer el error de depender del gas venezolano: Duque

El presidente Iván Duque aseguró que el país no puede "espantar" la inversión extranjera directa en materia minero energética, por lo que hizo una invitación a proteger el sistema de transición que lidera Ecopetrol.

El mandatario señaló que la incertidumbre, la inestabilidad jurídica y la imposibilidad de predecir lo que va a ocurrir, pueden frenar el crecimiento de la economía colombiana.

Duque también dijo que sería un error considerar la posibilidad de que Colombia vuelva a depender del gas que produce Venezuela, enfatizando en la inestabilidad que puede tener un país con un "régimen dictatorial", como está pasando en Europa y la dependencia de hidrocarburos con Rusia.

"No podemos espantar la inversión extranjera directa, ni la no minero energética, ni la minero- energética, porque, Colombia y el mundo están en una transición. Ecopetrol es hoy una empresa de hidrocarburos, de hidrógeno verde, es la mayor auto generadora con renovables no convencionales y al mismo tiempo está participando en proyectos de conservación, geotérmicos y biomasa", explicó el mandatario.

En ese sentido, enfatizó en que el país ha hecho inversiones "muy grandes" costa afuera, en asoció con empresas extranjeras, por lo que calificó como un error retomar la idea de que Colombia tenga una dependencia en hidrocarburos por parte de Venezuela.

"Volver a instalar dependencia gasífera con Venezuela es totalmente errático y son erráticas esas ideas porque hoy estamos viendo lo que ocurre en Europa. Uno no puede darle el control de la soberanía energética a un régimen autoritario, dictatorial que, en cualquier momento, por una decisión ventolera o irracional, puede suspender el suministro de gas", advirtió.

Indicó además que "la soberanía energética de Colombia es parte de ese mensaje a la inversión extranjera directa y es lo que hoy ha traído capitales -en grandes cantidades-, para estar desarrollando proyectos Costa Afuera y lo propio con las energías renovables no convencionales, que es la razón por la que Colombia ha pasado de incipientes 28 megavatios a cerrar el año con más de 2800 megavatios de capacidad instalada".

Frontera

El presidente Iván Duque también se refirió a la retoma de relaciones con Nicolás Maduro en Venezuela, como lo propone el mandatario electo, Gustavo Petro. Señalando además que Colombia no ha cerrado sus fronteras con el vecino país, como sí lo ha hecho el régimen.

"Las fronteras no han estado cerradas, están abiertas. Aquí lo importante es sobre que del lado venezolano se garantice que ya no haya connivencia con el terrorismo, porque allá está 'Pablito', allá está 'Antonio García', allá está 'Iván Márquez', entonces que los devuelvan, que los manden para que los capturen y los extraditen y le demuestren a Colombia hay voluntad de colaborar", dijo el mandatario.