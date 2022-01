Colombia podría vivir escasez de alimentos los próximos meses: Dignidad Agropecuaria

Teniendo en cuenta la dificultad que se registra en las zonas portuarias colombianas, pero que hacen parte de una mayor problemática mundial a nivel de transporte marítimo, Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Colombiana indicó que si el gobierno nacional no encuentra algún tipo de alternativa que ayude a mejorar esta situación cuánto antes, es posible que en un par de meses, se empiece a ver una disminución en los suministros y alimentos que se necesitan en el país.

“Es evidente que no se ha resuelto el tema del transporte marítimo y está claro que nosotros seguimos trayendo un volumen demasiado grande de productos que son claves para la alimentación de todos los colombianos”, por lo que según Gutiérrez, “no me sorprendería si en cuestión de uno o dos meses, tenemos desabastecimientos importantes en algunos productos ante el hecho de que no está funcionando correctamente el mercado mundial”.

El líder gremial aseguró que esta problemática, no es “solo por la elevación en el precio del transporte marítimo, sino por las dificultades de los contenedores, porque pues los barcos son necesarios, pero que hayan contenedores sobre éstos es aún más necesario y ambas situaciones han sufrido unas modificaciones muy grandes en los últimos meses”.

Al respecto, Gutiérrez también manifestó que el gobierno colombiano tiene que dejar de echarle la culpa de esta situación al Paro Nacional y empezar a mirar que es una problemática mundial que puede desencadenar en una hambruna, en el peor de los escenarios.

“El gobierno nacional debe dejar de tergiversar la información al decir que todo esto se culpa del Paro Nacional, porque no es así, pues la principal razón es el covid-19, ya que generó una dificultad económica mundial de cierre de miles de factorías y de puertos, así como la suspensión de líneas marítimas, de abandono de contenedores en diferentes sitios, por lo que esta es la verdadera realidad del momento”, señaló Gutiérrez.

Adicionalmente, el líder gremial aseguró que al ritmo que va la problemática portuaria y de los contenedores, “pareciera ser que ese ordenamiento del mercado mundial en el que están incluidos los alimentos, al igual que los automotores entre otro montón de bienes de los que traemos a Colombia desde el extranjero, no se va a lograr sino por hay hasta el segundo semestre del 2023. Creemos además que hay mucha desidia por parte del Gobierno Nacional, frente a una realidad que puede terminar significando sino es en una hambruna, por lo menos sí en una escasez importante de alimentos básicos para los colombianos”.

Hay que recordar que recientemente las organizaciones agrónomas colombianas advirtieron que debido a la importación sin aranceles desde el primero de enero de este año, de leche proveniente de países como Estados Unidos y otros de la Unión Europea, al menos el 46% de los productores pequeños y medianos de nuestro país que no tienen muchas vacas lecheras, podrían irse a la quiebra en los próximos años.