Colombiana forja su empresa confeccionando ropa de bebé a bajo costo

Crear una línea de ropa de bebé de bajo costo le permitió a una colombiana edificar una empresa que genera empleo y que abastece a almacenes populares del centro de Medellín, en los que ha visto un potente resurgir durante la pandemia.



Hace diez años se le ocurrió a Sandra Yaneth Torres empezar a confeccionar prendas para recién nacidos, cuyo precio no superara los 5.000 pesos (unos 1,3 dólares de hoy) para venderlas en almacenes conocidos en Colombia como remates.



"Cerré una tienda de artículos para bebé porque económicamente estaba muy suave. Ahí lo que más se vendía era semanarios y cosas para recién nacido, así que saqué unas muestras y empecé a confeccionar", contó Torres a la agencia Efe.

Lea también: "Sueño con ser veterinaria": mujer que rescató a 100 animales de calle



En ese momento, la ahora gerente de la marca "Tuttys Baby" empacó en una maleta baberos y camisetas, y se fue a probar suerte a "El Hueco", un sector en el centro de Medellín que concentra pequeñas tiendas con productos económicos, donde contactó a grandes distribuidores que se interesaron en sus creaciones.



Y la apuesta funcionó. Poco a poco fue encontrando salida a sus productos mientras crecía a buen ritmo la empresa y que cuenta actualmente con área de corte y confección, de estampación, empaque, despacho y genera 18 puestos de trabajo directos.



"Este sector no es tan competido porque la utilidad es baja, pero el volumen es muy alto", detalló la empresaria.

Resolver ante la crisis

La decisión de "no esperar que los clientes llegaran a mí, sino salir a buscarlos" fue clave en la evolución del negocio, que sufrió los embates de la pandemia de la Covid-19, pero que supo sortear con innovación, educación financiera y créditos.



Una vez cedieron las restricciones en la cuarentena que entró Colombia por el virus, la marca apeló a la fórmula de los tapabocas, pero los confeccionó con un visor y un broche para hacerlo removible.



"Causaron furor. Mandamos tapabocas a todo el país. Llegamos a fabricar más de 60.000 unidades", narró Torres



Con la reapertura, volvió la actividad al centro de la ciudad y retomó la ropa de bebé ante la alta demanda de los remates, que -según Torres- viven actualmente un periodo de bonanza.



"Ha sido como un diciembre. Se activó mucho el comercio de la línea económica y nos han pedido bastante mercancía", destacó.

Buenos hábitos de pago

En los primeros años de "Tuttys Baby", la informalidad jugó en contra y provocó pérdidas. Torres capoteó la situación al unirse al programa Método Base de Aceleración (MBA) de Interactuar, corporación que además le ha dado respaldo financiero.



"Andaba en una montaña rusa impresionante", contó Torres, y agregó que la capacitación representó un "giro completo" para su empresa y logró "sacarle jugo" tras una década.



Sus buenos hábitos de pago, al priorizar cada mes cumplir con las obligaciones, le han permitido acceder a tres créditos y recibir alivios durante la crisis por el coronavirus.



"Ayudaron demasiado en esos días; me solucionaron para pagar la nómina", expresó la gerente, que con los préstamos cambió maquinaria, se formalizó y llegó a grandes proveedores.



Educación financiera



La directora de Servicios de Conocimiento y Redes de Interactuar, Andrea Zuluaga, señaló que procesos exitosos como el de "Tuttys Baby" han sido posibles al aplicar buenos hábitos en la planeación y el pago, además de tener organización en sus cuentas para acceder a los créditos.



"Endeudarse no es malo", apostilló la experta, quien aseguró que es así como crecen muchos emprendedores que no tienen liquidez o capacidad monetaria.



Interactuar y la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas) trabajan en una campaña de educación financiera que pretende instalar en los microempresarios la cultura de pago.



"El objetivo es que ellos entiendan los efectos negativos de no pagar sus deudas o de no hacer una adecuada planeación en sus finanzas", afirmó Zuluaga.



Para la presidenta ejecutiva de (Asomicrofinanzas), María Clara Hoyos, incentivar el buen manejo de sus créditos permitirá que los emprendedores tengan mejores y mayores oportunidades.



Hoyos dijo que varias personas entraron en esta dinámica y mejoraron "muchísimo" en su comportamiento financiero al cuidar sus créditos, implementar el ahorro y renegociar sus deudas ante dificultades económicas en sus negocios.