Colombiano entre la lista de The Economist de los cinco mejores CEO del año

Año a año la revista británica The Economist revela la lista de los CEO, o directores ejecutivos, más importantes del año teniendo en cuenta varios criterios, entendiendo el contexto geopolítico actual y no perdiendo de vista los retos que ha supuesto la proliferación de la inteligencia artificial. Un colombiano ocupa el cuatro puesto entre los cinco reconocidos.

Dentro de la conformación del ranking, el medio tuvo en cuenta en una escala del 1 al 5 la satisfacción de los empleados con la empresa, así como un porcentaje de aprobación general de los empleados hacia el CEO, como también el porcentaje de retorno de inversión para quienes poseen acciones.

En el puesto cinco está David Ricks de Eli Lilly, ahora la empresa farmacéutica más valiosa del mundo. En el cuarto lugar está el empresario colombiano de 41 años, David Vélez, que es el CEO de Nubank, un neobanco brasileño que está "devorando clientes en toda América Latina", según la revista.

Vélez tiene un 93 % de aprobación como CEO por parte de sus empleados, un 122.3% de retorno de las inversiones de los accionistas, y una satisfacción con respecto a la empresa por parte de los empleados de 4.2 sobre 5, la segunda más alta del ranking. "Bajo el liderazgo de Osorno, Nubank, que cofundó en 2013, se ha convertido en la quinta institución financiera más grande de América Latina por número de clientes", agrega la publicación.

Dice la revista, además, que el empresario nacido en Medellín no fue elegido en primer lugar porque sus negocios no van muy bien en México, donde su enfoque de apuntar a los no bancarizados está resultando costoso. "Si Osorno lo logra, podría reclamar el premio en los próximos años."

Por encima de él están Sekiya Kazuma de Disco, un fabricante japonés de herramientas de última generación para la producción de semiconductores; Mark Zuckerberg, del gigante de las redes sociales Meta, y en primer lugar se encuentra Jensen Huang de Nvidia, un fabricante de chips cuyo valor de mercado superó el billón de dólares este año.

Por fuera quedó el CEO de Novo Nordisk, una farmacéutica danesa popular por desarrollar el medicamento Ozempic que es utilizado para bajar de peso.