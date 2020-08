Colombianos ingresan al club de mayores compradores de bienes raíces en EE.UU.

New York, Estados Unidos.

Por primera vez, los colombianos se han convertido en uno de los cinco mayores compradores de bienes raíces en Estados Unidos, un "club" al que también pertenecen los mexicanos, los chinos, los indios y los canadienses.



Este dato, difundido este mes por la National Association of Realtors, una organización de agentes de ventas de propiedades residenciales, muestra la creciente influencia de las inversiones provenientes de Colombia y México en la economía de EE.UU.



Los colombianos invirtieron 1.300 millones de dólares entre abril de 2019 y marzo de 2020 comprando propiedades en este país. Eso es un aumento del 150 % con respecto a los 800 millones que invirtieron durante el mismo periodo del año anterior.

La inversión de los compradores de México se incrementó aún más: pasó de 3.700 millones a 5.800 millones en los periodos analizados.



COLOMBIANOS QUE BUSCAN DOLARIZAR SU PATRIMONIO



"Los colombianos están comprando cada vez más propiedades en los EE.UU., principalmente para poder dolarizar el patrimonio, ya que les da más seguridad frente al devaluado peso," dijo Alan Medellín, quien desde Colombia vende apartamentos vacacionales de lujo en The Grove Resort & Water Park en Orlando (centro de Florida).



"Eso también les permite prevenir el riesgo país y recibir una renta mensual garantizada en dólares", agrega Medellín en unas declaraciones facilitadas por la agencia de comunicación Top of Mind.



Medellín dice que a los compradores internacionales les interesan las propiedades que puedan rentar para generar ingresos con los que pagar los gastos fijos, incluyendo la hipoteca.

The Grove tiene una compañía hotelera que administra los apartamentos, los renta a turistas de todo el mundo y el propietario recibe un retorno garantizado por contrato del 10 % anual.



EL PARON DE LA PANDEMIA



La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un parón en las economías de todo el mundo, por lo cual va a ser difícil superar los 74.000 millones de dólares en ventas que se hicieron entre abril de 2019 y marzo de 2020 a ciudadanos de otros países que residen en EE.UU con visas temporales o permanentes y a extranjeros que viven en sus propios países.



La cifra es un 5 % menor que la del año anterior debido en parte a que el dólar continuó la tendencia al alza frente a las monedas de donde proviene la mayoría de los compradores extranjeros, según el reporte de la National Association of Realtors.

La pandemia también ha impactado negativamente a las compras de bienes raíces por extranjeros. La mayoría de las rutas aéreas internacionales no están abiertas y muchas de las visas que permiten trabajar y vivir en los EE.UU están congeladas hasta 2021.



Esto último es importante porque las familias que emigran a EE.UU generan muchas de las transacciones inmobiliarias que se llevan a cabo en este país todos los años, dicen los expertos.



David Amaro, director de America Capital Markets de LS NYRC, señala que la mayoría de las familias extranjeras que buscan radicarse en EE.UU. planean comprar una casa además de comenzar o continuar con su negocio e inscribir a sus hijos en escuelas o universidades estadounidenses.



Para lograr la "tarjeta verde" que permite trabajar, estudiar y tener una vivienda en EE.UU., existe la visa de inversionista EB-5.



Esta visa requiere que los inversionistas presten 900.000 dólares a desarrolladores estadounidenses, como LS NYRC, que construyen proyectos que dan empleo a trabajadores estadounidenses.



Después de la inversión, las familias reciben la "tarjeta verde" en aproximadamente dos años y recuperan su inversión, más intereses, en un período de aproximadamente cinco años.



"Estas familias no solo están invirtiendo en su propio futuro, sino que también están ayudando a estimular la economía de los Estados Unidos invirtiendo en bienes raíces y creando empleos", dijo Amaro en unas declaraciones recogidas por Top of Mind.

A este especialista no le sorprende que Colombia sea uno de los principales compradores de bienes raíces en Estados Unidos, porque en los últimos tiempos "también se ha convertido en uno de los países con un crecimiento muy rápido de aplicaciones para la visa EB-5".



Según dice, en 2018 las peticiones de la visa EB-5 por parte de colombianos aumentaron en un 47 %.