Comerciantes piden a Gustavo Petro sentarse a discutir sobre los Días sin IVA

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, pidió al presidente electo Gustavo Petro sentarse a discutir sobre la continuidad de los Días sin IVA en el país.

El dirigente gremial hizo la petición después de que Ricardo Bonilla, asesor del nuevo Gobierno, asegurara en una entrevista con la Revista Semana que esos descuentos son para productos importados por tanto no se estimula la producción en Colombia. Además, dijo que no veía conveniente la continuidad de esas jornadas.

En ese sentido, Cabal dijo que es necesario referirse al tema con argumentos técnicos y económicos, ya que la iniciativa no solo beneficia a los comerciantes, sino también a los colombianos y al Gobierno Nacional.

Le puede interesar: El mundo seguirá demandando petróleo y gas natural: Francisco Lloreda

“Esta iniciativa ha beneficiado a los colombianos de todos los estratos, que pueden adquirir productos 19% más económicos. Es muy temprano, antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno, para hablar de terminar con estas fechas, sin conocer a fondo los resultados y el impacto social y económico que ha tenido está iniciativa”, agregó.

Es de mencionar que Fedesarrollo también había recomendado la eliminación de los Días sin IVA debido a que “tiene incidencia regresiva, pues quiénes más aprovechan este beneficio son las personas de ingresos medios y altos”.

Sobre ese pronunciamiento, el presidente de Fenalco señaló que “es muy respetable la posición de Fedesarrollo, pero he tratado de encontrar explicaciones de los argumentos técnicos y económicos que sustenten ese planteamiento y la verdad no los he encontrado”.

Lea también: Bajaron precios de frutas y tubérculos pero subieron los de las verduras

“El argumento de que solo se están beneficiando los estratos altos no es correcto. Se mira la incidencia que tienen las ventas en establecimientos localizados en centros comerciales y en calle en estratos uno, dos y tres en todas las ciudades del país, pero también la incidencia de las ventas que tienen las ciudades intermedias donde obviamente no prima el ingreso mayor de los ciudadanos”, concluyó.