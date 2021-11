El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, aseguró que para definir el aumento salarial anual es necesario reformar el sistema de negociación.

Explicó que “el tema de salario mínimo es otro de los temas que el país debe reformar a fondo. Siempre asistimos a una ‘corrida de toros’ que es la concertación laboral, donde el Gobierno espera que los empresarios propongan y a que los trabajadores a través de las centrales obreras avalen”.

“En el ajuste del salario mínimo, los empresarios siempre somos los malos, porque queremos una economía sana que pueda garantizar la productividad y competitividad de las empresas. Recordemos que entre más altos sean los costos laborales más difícil es generar puestos de trabajo”, agregó.

Asimismo, dijo que “los trabajadores tienen la idea de que sí el salario no es alto, no hay capacidad de consumo y el Gobierno se queda como un espectador sentado. Es decir, se tiene que reformar el sistema de negociación o de ajuste salarial”.

“Se debe pasar de un salario mínimo a un salario base que sea ajustable a las distintas regiones de acuerdo con sus capacidades y su generación del Producto Interno Bruto (PIB). No tiene sentido el mismo salario para la gente en Bogotá y para los del Amazonas o la Orinoquia, son totalmente diferentes”, señaló.

Cabal indicó que “el Gobierno debe ser quien lidere este tema porque es quien tiene la responsabilidad macroeconómica. Y así no nos ponen en confrontación que ya están pasadas de moda”.

“Los gremios que asistimos a esa negociación hemos querido plantearle al Gobierno cambiar el sistema, no sé si será fácil de cara a esta negociación, ya que el Ministerio de Trabajo citó a la primera reunión el 26 de noviembre. Pero en lo que sí vamos a insistir es que sea el Gobierno el que ponga las cartas sobre la mesa y que no nos coloque siempre en esa confrontación que no es sana para el país”, concluyó.