¿Cómo descargar el certificado de Nequi para la declaración de renta?

Los ciudadanos colombianos se están preparando para cumplir con el proceso de declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), una obligación anual que requiere informar al gobierno sobre los ingresos y gastos para establecer la carga impositiva.

Durante el mes de diciembre, la DIAN ha comunicado cambios en los criterios de declaración, especificando los grupos que deben cumplir con este procedimiento en el presente año.

Documentos para hacer la declaración de renta

Entre los documentos que se tienen que presentar para realizar la declaración de renta están:

Extractos bancarios.

Recibos del pago del impuesto predial.

Recibo del pago del impuesto de vehículos y/o factura de la compra del vehículo.

Certificado de inversiones.

Facturas de compra de maquinaria.

Certificado de avalúos técnicos.

Anexo de la declaración anterior.

Por ello, Nequi, la entidad financiera digital, ha mencionado que sus usuarios ya pueden conocer su Certificado Anual de Declaración de Renta del 2023, para ello deben ingresar a su Nequi desde el sitio web nequi.com.co y sigue los siguientes pasos:

Paso a paso para descargar el certificado de Nequi

Diríjase a la pestaña superior derecha y dele clic en el botón entrar Loguéese con su número de celular y clave En la parte superior encontrará una pestaña que dice certificados Una vez allí, encontrará a mano izquierda los tipos de certificado. Seleccione “Declaración de renta”, indique el año a consultar, dele clic a enviar y ya lo podrá descargar.

Tenga en cuenta que este documento no se considera un paz y salvo de las obligaciones que tenga actualmente; y no incluye valores de operaciones o de productos que no tengan saldo al cierre del año.