Concesionarios de carros: entre la reactivación económica y la falta de automotores

Recorriendo algunos concesionarios de vehículos nuevos y usados, de marcas de amplio consumo en Bogotá, RCN Radio encontró que habría algunos inconvenientes con el inventario de vehículos nuevos.

Así lo confirmaron algunos vendedores en las salas de un reconocido concesionario de vehículos donde se manejan varias marcas y que se encuentra ubicado en la carrera 13 en el sector de Chapinero en Bogotá.

“Hay demoras e inconvenientes para la compra de vehículos nuevos, porque no tenemos inventarios. No sabemos cuál es la razón de la demora, pero no hay vehículos en el país y algunas regiones se encuentran con medidas de cierre, eso dificulta la llegada de vehículos”, dijo Adriana Bermúdez, quien trabaja desde hace varios años vendiendo vehículos nuevos de marcas comerciales.

Según la vendedora, durante la cuarentena las ventas se les hicieron muy complejas, por lo que estaban disfrutando del incremento en la compra de vehículos nuevos que se estaba presentando.

Un caso similar se vive una de las vitrinas de vehículos nuevos ubicada en la calle 13 cerca de la carrera 56, donde según cuenta la también vendedora Rocío Sánchez, están trabajando con el método de preventa debido a la alta demanda.

“Lo que estamos haciendo es manejar la preventa del vehículo, cuando llegan a Colombia ya están vendidos, esto es lo que nos ha mantenido el negocio activo, ante la venta constante que hay. Los vehículos se entregan apenas llegan al puerto”, destacó la vendedora y aseguró que los tiempos de entrega pueden variar entre tres meses y un año.

Para conocer el comportamiento de las ventas en el caso de vehículos usados, se llegó hasta un concesionario de vehículos de segunda, ubicado en la avenida caracas con calle 1, en el centro de Bogotá.

Allí conversaos con Gerardo, quien intenta comprar un vehículo de segunda, ya que por las dificultades de la cuarentena se vio obligado a vender el suyo.

“Nosotros en la familia teníamos un Mazda Alegro 2007, ese lo vendimos en 10 millones por algunas dificultades económicas y estoy con ganas de comprar un Mazda 626 2006 pero me está pidiendo 13 millones de pesos, cuando antes se conseguía en 11 millones”, describió.

Por su parte, Daniela Gómez, una de las vendedoras del lugar, explicó que la misma demora que se presenta para adquirir vehículos nuevos, hizo que los usados subieran de precio.

En el caso de los vehículos de segunda, la mujer señaló que durante la pandemia muchos vendieron sus carros para salir de algún apuro económico o cubrir deudas, hecho que hizo que disminuyeran su precio, un fenómeno del que vienen saliendo desde mediados de este año.