Conectividad aérea aumentó 4,95% en Semana Santa, según MinComercio

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cabeza de Germán Umaña, durante la temporada de Semana Santa se incrementó la dinámica del turismo en el país.

Lo anterior, pese a que la conectividad con algunos destinos turísticos se vio afectada por la suspensión de vuelos de las aerolíneas VivaAir y UltraAir, se presentaron bloqueos en algunas carreteras del país y hubo alerta naranja en la zona de influencia del Volcán Nevado del Ruiz.



"Las cifras preliminares indican que más colombianos viajaron por las carreteras del país, en transporte intermunicipal, con un crecimiento aproximado del 2,28% con respecto a la Semana Santa del año anterior", destacó el ministro



Destinos como San Andrés, Santa Marta y Cartagena experimentaron disminución en el número de visitantes debido a las dificultades en la conectividad aérea.

"San Andrés, en particular, vivió una situación más compleja por su dependencia del transporte aéreo, mientras que Santa Marta logró atraer turistas por vía terrestre de lugares como Valledupar y Barranquilla", señaló el Ministerio.

Entre tanto, el ministro dijo que en la isla "mientras los pequeños hoteles de San Andrés estuvieron en un orden de 35% de ocupación, los grandes hoteles estuvieron en el 75%"

Sin embargo "se destacan destinos religiosos, de naturaleza y no tradicionales que tuvieron resultados muy satisfactorios, como por ejemplo Cauca, Guainía, Boyacá y Meta", agregó.



El ministro Umaña dijo que en el agregado nacional, con 961.895 pasajeros reportados por cinco aerolíneas, con corte al 8 de abril, "se observó un incremento del 4,95% con respecto al flujo de pasajeros por vía aérea registrado en el mismo periodo de 2022, según cifras preliminares de la Aeronáutica Civil".

Por otra parte, el jefe de la cartera anunció una línea de crédito preferencial en el sector turístico para algunas regiones del país.

"Con el propósito de apoyar al sector empresarial turístico colombiano, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Comercio, Industria, lanzará una línea especial de crédito de Bancóldex para municipios de menos de 200 mil habitantes, Zomac y municipios PDET, con recursos hasta por $100 mil millones, que harán parte de la adición presupuestal que se tramita en el Congreso".



De acuerdo con el Ministerio, la destinación de los recursos estará orientada a generar capital de trabajo y sustitución de pasivos dirigidos a prestadores de servicios turísticos con Registro Nacional de Turismo activo.