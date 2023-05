Consejos y trucos para que usted no sea reportado en las centrales de riesgo

Para que una persona pueda acceder a tener vida crediticia, la mejor opción es acudir a las tarjetas de crédito. Sin embargo, hay algunas ocasiones en las cuales se suelen presentar situaciones difíciles que impiden que las personas cumplan con el pago de las mismas.

Esto puede llevar a que la persona sea reportada en centrales de riesgo, por lo que puede terminar fuera del sistema financiero, por lo cual perdería la oportunidad de adquirir futuros préstamos para diferentes proyectos que se tengan, según lo que destacó el diario La República.

Ante esto, el reconocido portal MiBanco entregó algunos consejos para que se organicen los ingresos, ahorros y gastos, para que no sea reportada en Datacrédito u otras centrales de riesgo con un balance negativo.

Lo primero que debe tener en cuenta es cuidar el historial crediticio, por lo que pagar las facturas a tiempos y hacer una programación de las deudas pendientes, le ayudará a mejorar el puntaje para que pueda acceder a mejores condiciones en futuros préstamos en las entidades financieras.

Revise constantemente su historial crediticio, puesto que en muchas ocasiones puede encontrarse reportado sin que usted se dé cuenta, por eso, es fundamental que sea responsable con sus obligaciones crediticias.

Por otra parte, no solicite créditos que no pueda pagar en grandes montos. Si sus ingresos superan sus gastos, se va a ver completamente comprometido y no podrá cumplir con el pago correspondiente a la deuda con las tarjetas de crédito.

Finalmente, piense antes de ser codeudor de algún amigo, ya que el respaldar a un conocido o familiar, es importante que tenga presente la información detallada de esa persona antes de tomar una trascendental decisión, pues debe asegurarse que no se tenga ningún reporte, puesto que el perjudicado puede ser usted.