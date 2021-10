A través de una carta dirigida al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, el Consorcio CCC Ituango le solicitó al directivo definir la continuidad o no del contrato para la construcción de la presa, central y obras asociadas.

En la misiva, el consorcio conformado por las constructoras Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramon H, señala que en distintas oportunidades han manifestado su compromiso de continuar ejecutando el contrato que está vigente hasta el 31 de diciembre próximo.

La firma aseguró que la incertidumbre que ha generado la falta de decisiones de EPM con respecto a la continuidad del contrato, ya está generando consecuencias frente al avance del proyecto “pues no nos es dable asumir compromisos que vayan más allá del 31 de diciembre próximo”.

La carta señala que EPM debió tomar una decisión antes de finalizar el mes de julio. “EPM se ha abstenido de tomar alguna decisión sobre la no continuidad del contrato, facultad que en el AMB 39 debió haberse adoptado con seis meses de anticipación al vencimiento del plazo contractual, oportunidad esta que, a solicitud de ustedes, ha sido prorrogada por tres veces consecutivas lo que evidentemente manifiesta que EPM no sabe todavía si quiere o no que continuemos con el proyecto a partir del 31 de diciembre próximo”.

De la misma forma, el consorcio sostiene que aún conserva plena capacidad jurídica para continuar ejecutando el contrato y aclaró que el escenario de la cesión del contrato solo debería activarse en el caso de surgir una inhabilidad sobreviviente, situación que todavía no se ha consolidado.

Finalmente, el consorcio señaló que “indudablemente en Hidroituango se tendrán impactos negativos en sus plazos de ejecución y costos adicionales y, seguramente, en otras actividades que hoy nos son prescindibles y que forman parte de los riesgos que se presentarán ante una decisión de cambio de contratistas, aunque según lo expresado por públicamente por el Presidente de la Junta Directiva, el impacto será solamente de dos meses”.