Cotelco asegura que la recuperación del sector hotelero tardará un año

Por ello, han propuesto que los créditos otorgados a este sector puedan tener un periodo de gracia de un año, donde no paguen intereses y tampoco capital mientras logran recuperarse. “No vamos a tener como pagar intereses, hemos solicitado que tengamos periodos muertos de un año, es decir, no pagar ni capital ni intereses en este tiempo para sortear la crisis de liquidez que tenemos hoy en día”, agregó.

Toro subrayó que han hecho todo para mantener el empleo, pero ya no van a aguantar más tiempo. “Ya adelantamos vacaciones, dimos licencias no remuneradas, pero los empleos se irán perdiendo porque no podemos mantener la nómina”.

Señaló que la hotelería genera 110.000 empleos directos, de los cuales dependen al menos 400.000 personas. “Queremos tener la posibilidad de la apertura y ya veremos cómo convenceremos a los clientes para que viajen”.