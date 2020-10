Criminalidad no surge con la llegada masiva de venezolanos: Migración Colombia

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, entregó un balance -en cifras- explicando la incidencia de venezolanos en actos de criminalidad, señalando que el 96% de los delitos que ocurren en el país son cometidos por colombianos.

Espinosa indicó que, en cuanto a criminalidad, a las personas se les debe preguntar es por sus actuaciones y no por de dónde vienen.

"La cifra de venezolanos cometiendo delitos en Colombia representa el 3.2% del total de la población migrante presente en el país (...) La criminalidad en Colombia es inaceptable, no importa de donde venga; a la persona que comete un delito hay que judicializarlo y no preguntarle de dónde viene, eso no tiene nada que ver. Un delito es inaceptable no importa quién lo cometa", sostuvo el director de Migración Colombia.

Espinosa también señaló que "el 100% de la delincuencia no se puede explicar con un 3 o 4%. Esto se debe explicar con lo que pasa en ese universo, que, a pesar de ser inaceptable, no se puede volver en una excusa o una explicación para lo que sucede con el otro 97% de venezolanos".

Sin embargo, el director de Migración Colombia fue más allá al asegurar que, "la criminalidad en Colombia no surge con la migración venezolana. Los problemas de criminalidad, que lamentable tenemos, vienen de muchísimo tiempo atrás y tenemos que concentrarnos en seguir combatiéndola y de igual manera compartirlo con migrantes sin importar de dónde venga".

Por otro lado, Espinosa reveló que, de los casi 100.000 privados de la libertad, que se reportan en información pública del Inpec, un poco más de 2.700 son extranjeros. "De estos 1.500 son venezolanos, el 1.5%, esto quiere decir que el total de venezolanos privados de la libertad en Colombia equivale al 0.08% del total de venezolanos que tenemos radicados en territorio nacional".

Señaló también que, desde las perspectivas de las capturas, durante 2019 fueron capturados más de 11.000 venezolanos, principalmente por hurto a establecimientos comerciales y a personas, y por tráfico y fabricación de estupefacientes.

"De acuerdo con la Policía Nacional, el 96% de los hurtos en Colombia son cometidos por colombianos, de manera que los datos lo que nos está mostrando es que en Colombia tenemos un porcentaje bajo de criminalidad por parte de extranjeros y que, dentro de ese porcentaje bajo de criminalidad, hay un porcentaje también bajó de delitos cometidos por parte de migrantes venezolanos", indicó Espinosa.

También manifestó que "el 2.3% de los arrestos por delitos violentos en Colombia involucraron a venezolanos, los cuales representan el 3.2% de la población total de migrantes venezolanos en el país. Esto quiere decir que casi el 97% de los migrantes en Colombia tienen buen comportamiento y no tienen relación alguna con esos pequeños casos de violencia".