Crisis mundial de contenedores sube precios y afecta a transportadores en Colombia

Uno de los efectos económicos asociados a la pandemia en el mundo ha sido la llamada ‘crisis de los contenedores’, que según los expertos tiene que ver con el aumento exagerado en el precio de los fletes marítimos.

Los productos que son transportados en contenedores desde Asía a Occidente han tenido muchas dificultades para llegar a países como Colombia, por eso en RCN Radio quisimos conocer la situación desde los puertos de Buenaventura, Barranquilla y Cartagena.

Buenaventura

Ante la escasez de contenedores los transportadores de carga pesada en el Puerto de Buenaventura manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas y la falta de empleo que les generaría.

“Este sería un problema muy grande porque si no hay contenedores no hay nada, no hay movimiento de carga y nosotros dependemos de esta actividad; es decir, que si la situación se agudiza nosotros nos vamos a quedar sin con qué vivir”, dijo Ernesto Bedoya, transportador de carga pesada.

La mayoría de conductores de estos vehículos que se encuentran en Buenaventura afirmaron que ante la falta de movimiento de carga por escasez de contenedores se han incrementado los gastos en alojamiento y alimentación.

“Estamos preocupados porque estamos pagando más dinero en hotel y alimentación y no hemos conseguido cargar, si sigue esta escasez de contenedores no sé de qué vamos a vivir, ante la falta de carga no tendremos trabajo”, afirmó Carlos Castro.

Cartagena

En los abastos, supermercados y tiendas de la ciudad de Cartagena, se registran alzas en los precios de los productos como consecuencia de la crisis mundial de los contenedores.

Desde el Mercado de Bazurto los grandes mayoristas indicaron que la lenteja, que es uno de los principales complementos nutricionales, antes se compraba a $3.500 hoy se paga a $6.000 pesos.

"Hay un incremento notorio, los que importamos productos de cualquier destino del mundo hacia Colombia hemos visto una considerable alza en los fletes navieros y en los itinerarios de cargue de los contenedores para los muelles de la ciudad", indicó Fernando Álvarez, gerente supermayorista de Cartagena.

Agregó que “las alzas han estado hasta en un 400%. Las empresas navieras argumentan que su falta de carga para salir del país los afecta y buscan la manera incrementar el flete, eso hace que los productos suban y afectan de inmediato la cadena de suministro y la seguridad alimentaria".

Añadió que "si la lenteja tiene un incremento de flete se sube el precio, esto no es nuevo, la onda de precios viene subiendo paulatinamente, porque a medida que se van escaseando los inventarios que estaban en las bodegas de Cartagena vamos subiendo precio con los fletes. Los productos que más se afectan son los de temporada de navidad".

"Todos los insumos que vienen por fuera del país como la harina, el maíz, la lenteja, algunos productos que se utilizan para hacer insumos, electrodomésticos, juguetes y productos terminados, ya están empezando a tener los precios con los fletes actualizados. Los precios se renuevan con los fletes caros", puntualizó.

Por su parte, la asistente de gerencia del Grupo Puerto de Cartagena, Natalia Gil, explicó que esta situación se generó debido a que el covid-19 causó la paralización del consumo, lo que llevó a que las líneas navieras tomaron la decisión de disminuir los volúmenes de carga en ciertos puertos.

"Los contenedores empezaron a quedarse retenidos en ciertas partes donde no estaba la demanda, las líneas navieras cancelaron sus órdenes de construcción de nuevos barcos y nuevas cargas, lo que hizo que la oferta se redujera. Adicionalmente hay un desequilibrio entre las relaciones de importación y exportación desde y hacia China, por cada cinco contenedores que van a china, uno regresa a EE. UU.”, manifestó Gil.

Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) hizo un llamado al Gobierno Nacional, para que tome medidas regulatorias tendientes a lograr una rebaja generalizada de aranceles, que mitigue los costos adicionales que se están presentando como consecuencia de los problemas del transporte marítimo en China.

Entre tanto, la Asociación de Transportadores de Carga de Bolívar indicó que en este momento están concentrados en prestar nuestro mejor servicio para recibir la temporada navideña y están dispuestos a contribuir en la mejora y desarrollo tanto del sector como de la economía nacional.

A pesar de esa situación, los comerciantes y mayoristas de Cartagena enviaron un parte de tranquilidad a los ciudadanos, indicando que no habrá escasez porque están cubriendo la seguridad alimentaria.

Barranquilla

El gremio de los portuarios en Barranquilla coinciden que la crisis en el transporte marítimo por cuenta de la crisis de contenedores que está afectando la economía mundial se debe todavía a los estragos de la pandemia del covid-19 que está obligando a las grandes potencias exportadoras a confinar nuevamente, afectando con esto la cadena de producción y distribución al mundo.

Lucas Ariza, director de Asoportuaria dice que la capital del Atlántico asegura que por supuesto nuestro país no es ajeno a la situación y señala que la demanda de la reactivación económica está siendo superior a la producción en el caso de Barranquilla.

En la capital del Atlántico se han registrado incrementos en los precios de las materias primas e insumos hasta en un 50% y algunos comercios señalan que cuentan con poca mercancía lo que los obligaría a cerrar sus puertas de cara a la temporada de fin de año.