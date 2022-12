Cuáles son las profesiones más mal pagas en Colombia

En Colombia algunas personas empiezan a padecer a la hora de terminar su carrera, dado que, no siempre se encuentra un buen empleo y el bolsillo empieza a sufrir. No solamente este es el problema, también pasa que algunos no terminan ejerciendo lo que estudiaron, lo que causa más preocupación.



Ahora bien, recientemente el Gobierno de Gustavo Petro confirmó que el salario para el 2023 será de $1.160.000 más el subsidio de transporte de $140.606, todo queda en $1.300.606.

Por lo cual, alguno sienten un respiro frente a esta noticia, sin embargo, todo empezará a incrementar y no todos tendrán la posibilidad de comprar lo que necesitan.



Así las cosas, estas son las carreras con los peores salarios en Colombia, según un informe de Sectorial basando en un estudio de Talent.com.

De $828.116 a $1.000.000

Actor, artista, personal de limpieza, camarero, barman, niñera, anfitrión, recepcionista

De $1.000.000 a $2.000.000

Auxiliar contable, reclutador, redactor de contenido, carpintero, cajero de banco, asistente, recursos humanos, auxiliar jurídico, paisajista, bibliotecario, técnico de laboratorio, operador de maquinaria, mediador, electricista, instructor, nómina, analista de crédito, diseñador de interiores, perito, community manager, escritor, redactor, periodista, corrector, audiovisual, inspector de obras, marketing digital, profesor, asistente legal, intérprete, higiene y seguridad, docente, sous chef, asesor de inversión, impuestos, maestro, analista de datos, matemático y traductor.

De $2.000.000 a $3.000.000

Ingeniero biomédico, embajador de marca, auditor, biólogo, gerente de restaurante, contador, ingeniero ambiental, ingeniero químico, ingeniero eléctrico, gerente de sucursal, analista de negocios, base de datos, abogado, interventor, ingeniero civil, ingeniero de diseño, arqueólogo, data.

De 3.000.000 a $5.278.000

Director creativo, gerente de oficina, actuarial, arquitecto, front end, back end, historiador, inteligencia empresaria, geólogo y gerente de proyecto.