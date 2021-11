¿Cuáles son las tasas de interés de los bancos? Para los expertos ayudarán a evitar la inflación

En los últimos dos años, los colombianos se han visto afectados por la pandemia del covid-19 y por los diferentes paros nacionales, debido a que los alimentos han subido de precio o simplemente se presentó desabastecimiento.



Para evitar que la economía siga impactando a los ciudadanos, los expertos piensan que si suben las tasas de interés, es la mejor decisión para que la inflación no se siga disparando.

El analista bursátil, Andrés Moreno, afirmó que el aumento de tasas de interés sirve para proteger el bolsillo de los colombianos, porque así no va a ver tanta inflación en alimentos, y en bienes claves de la canasta familia.



“En la reunión de mediados de diciembre del Banco de la República es probable que suban el 3 % por el tema de la inflación”, dice Moreno.



Es decir que quienes ya tengan créditos, esos van a cambiar por lo que son tasas que ya están establecidas, “como en los créditos de consumo de las tarjetas de crédito, en nuevos préstamos de libre inversión, inclusive hipotecarios, claro que van a empezar a verse afectados”, y según el analista bursátil es normal.



Sin embargo, muchos consumidores pudieron refinanciar créditos, pedir nuevos créditos a tasas bajas, ahora tienen que subir las tasas de interés porque vienen otro mal y es la inflación y para Moreno “no hay bolsillo que la aguante”.



Por otra parte, Juan Pablo Espinosa, director de Estudios Económicos del Grupo Bancolombia, aseguró que las decisiones que tome el Banco de la República de la subida de las tasas seguramente van a empezar a impactar en el 2022.



“Si hoy le estaban ofreciendo una tasa del 20 %, probablemente en un año esa tasa ya no va a ser 20 %, sino 22 %”, indicó Espinosa.



Adicionalmente expresó que lo anterior va a implicar hacer mejor las cuentas, para que así uno pueda cumplir con esa cuota mensual, pero indudablemente la disponibilidad de crédito cree que va a continuar siendo alto.



Cabe destacar que los bancos tienen un límite para esas tasas de interés, en la modalidad de crédito de consumo y ordinario, y es de 25,91 %. Dado caso que se lleguen a pasar pueden incurrir en un delito según el Artículo 305 del Código Penal.

Asimismo, para la modalidad de microcrédito el límite es de 37,36 % y la del consumo de bajo monto es de 30,35 %.

Finalmente el analista bursátil, Andrés Moreno, reiteró que “lo más seguro es que las tasas aumenten de aquí a la mitad del otro año hasta niveles de prepandemia y eso es lo mejor que nos puede pasar a todos, que volvamos a la normalidad que teníamos antes”.



Estas son las tasas de interés de los bancos para un crédito de consumo anual:



1. Banco Bogotá 24,54 %

2. Banco Caja Social 24,46 %

3. Bancolombia 23,69 %

4. Banco Pichincha 21,99 %

5. Banco Falabella 21,18 %

6. Banco de Occidente 19,56 %

7. Davivienda 17,54 %

8. Colpatria 17,19 %

9. Av Villas 16,10 %

10. Banco Popular 13,71 %

11. ITAÚ o Banco CORPBANCA 10,71 %

12. BBVA 10,36 %