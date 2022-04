Cualquier bloqueo que se realice irá en detrimento de la economía: Gremios

Sobre las marchas que se desarrollarán este jueves, 28 de abril, los gremios empresariales advirtieron que cualquier bloqueo que se realice va a ir en detrimento de la economía de los ciudadanos.

El vicepresidente de la Federación de Transportadores de Carga, Arnulfo Cuervo, aseguró que “el transporte de carga se ha visto obligado a parar sus actividades por las manifestaciones. En ese sentido, cualquier bloqueo que se haga en las carreteras va a ir en detrimento de la economía de todos y cada uno de los ciudadanos”.

“Estamos atravesando por un pico de inflación importante no solo por la pandemia, por las repercusiones de la guerra de Rusia con Ucrania, si no que de hecho, el paro del año pasado hizo que se dispararan de precio los alimentos porque no se permitía el paso”, agregó.

Asimismo, dijo que “quienes van a protestar deben analizar que no están dañando un Gobierno, están dañando la economía colombiana. Debemos entender que impedir el tránsito libre por las carreteras de vehículos de carga, impide el abastecimiento en centros de acopio y lo único que van a hacer es dañar al país”.

A su turno, el presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), Gonzalo Moreno, señaló que “no se puede permitir que se vuelvan a bloquear las carreteras de los colombianos. Se debe respetar el derecho a la libre protesta. No obstante, no se puede permitir que se corte la circulación de personas y de alimentos”.

“Hace un año, como consecuencia de los bloqueos ilegales que sufrimos por más de 50 días murieron 14 millones de aves. Además, se redujo la producción de huevo y hoy en día seguimos sufriendo las consecuencias de eso”, afirmó Moreno.

El presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, hizo un llamado para que la jornada de movilizaciones sea pacífica. “Hacemos un llamado a que el día de hoy discurra con libertad para el trabajo, libertad para la movilización, para que los niños, estudiantes, familias y trabajadores puedan desplazarse libremente por el territorio nacional”.

“La manifestación pacífica que no perturba, que no hace daño a la vida, a la libertad, a los derechos humanos, es bienvenida, pero aquella que pretende convertirla en violencia, convertirla en muerte y desolación, es condenable”, manifestó.

Finalmente, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, mencionó que “serán días para poder identificar quienes practican la protesta pacífica y legítima, y quienes apoyan el vandalismo y la violencia. Los primeros deben rechazar cualquier tipo de violencia, bloqueos a ciudadanos y vandalismo”.