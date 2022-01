A cuatro de cada 10 colombianos sólo les alcanzan sus ingresos para 'sobrevivir'

Un reciente estudio sobre el bienestar financiero realizado por la Banca de las Oportunidades reveló que el 41% de los encuestados sólo tiene ingresos para cubrir los gastos necesarios para sobrevivir.

Así mismo, el análisis advierte que el 22,5% de los encuestados no podría hacer frente a un gasto imprevisto importante y el 41,2% dice estar preocupado o muy preocupado porque el dinero que tiene o que ahorre no le dure.

Del mismo modo, la encuesta detalló que el 40,3% de los colombianos dijo que dar un regalo para una ocasión especial, como un cumpleaños o un matrimonio, representa una enorme carga para sus gastos mensuales. Mientras que 54,8% afirmó que está atrasado en algunos pagos comprometidos.

Cabe mencionar que la más reciente Encuesta de Pulso Social revelada por el Dane alertó que 6 de cada 10 hogares en Colombia no le alcanzan sus ingresos para comprar vestuario o alimentos.

La encuesta señaló que en noviembre pasado, el 65,8% de los y las jefes de hogar no tienen en este momento mayores posibilidades con que comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., y el 76,6% no tiene actualmente para ahorrar alguna parte de sus ingresos.

Así mismo, el 77,0% dijo que tenía menores posibilidades de que él o ella, o alguno de los integrantes del hogar, realizara compras de muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrónicos; el 21,6% confirmó que tenía iguales posibilidades que un año atrás y el 1,4% sostuvo que tenía mayores posibilidades de hacer este tipo de compras.