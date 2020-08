CUT califica como “peligroso” posible TLC entre Colombia y Japón

Como un peligro para la reactivación del empleo y la producción nacional calificó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) un posible Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Japón.

El presidente de la CUT, Diogenes Orjuela, anunció que sin informar a la opinión pública el gobierno del presidente Iván Duque estaría acelerando la suscripción de un TLC entre los dos países.

“En febrero se realizó en Bogotá una ronda de negociación cuyos resultados se mantienen en secreto, a pesar de que Duque prometió en campaña que no habría más Tratados de Libre Comercio, el gobierno se obstina no solo en mantener la vigencia de los tratados firmados sino suscribir nuevos como es el de Israel”, indicó.

El líder sindical señaló que los efectos de estos tratados en el sector comercial han sido negativos. “Estos tratados han llevado a que en 2019 el déficit comercial cerró en USD 10.769 millones, con un incremento de 52,9 %”, afirmó.

A su vez, señaló que con Japón históricamente las relaciones comerciales han sido deficitarias.

“En la última década las pérdidas para Colombia acumulan USD 7.992 millones, como consecuencia de las relaciones asimétricas que se tienen con el país nipón; el 78,3 % de lo que Colombia les vende es café, carbón y flores, mientras el 45,4 % de lo que les compra es automóviles, hierro, acero y neumáticos” , subrayó.

Orjuela advirtió que el sector económico del país podría ser más crítico si se suscribe dicho TLC.

“En lo que se conoce de la negociación secreta, Colombia no tiene ninguna oferta exportable industrial atractiva y lo que podría vender en agro -diferente a flores y café- Japón lo ha restringido; de la negociación excluyeron azúcar, chocolates y leche; en el mejor de los casos, ofrecerían un contingente de 10 a 20 toneladas como en el caso de carne de res, cerdo y quesos semimadurados, que difícilmente se podrán vender pues vale más el transporte que el producto”, manifestó.

Agregó que Japón estaría exigiendo a cambio la liberación total e inmediata en vehículos, autopartes, acero y demás bienes industriales, que acabaría con lo que sobrevive de la industria nacional.

“La oferta de Japón se reduce a facilitar la compra de café, flores y combustibles que ya tienen arancel cero; de acuerdo con las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, desde Japón se importan en promedio productos cercanos a los US 1.200 millones, correspondientes a manufacturas y principalmente automóviles, que pagan aranceles entre 5% y 35%”, dijo.

El presidente de la CUT dijo aseguró que en tanto las exportaciones colombianas suman algo más de US 700 millones, que en un 95% no pagan aranceles en Japón por tratarse de materias primas o bienes básicos que ese país no produce, se trata de café verde, combustibles y flores.

“Colombia asumiría un costo fiscal, por cuenta de la eliminación de los aranceles, cercano a los US$ 160 millones de dólares anuales, los cuales serían muy útiles en estos momentos de necesidad de recursos para enfrentar la pandemia, mientras que el costo fiscal para Japón no superaría los US 3 millones”, destacó.

Agregó que rechazan la firma de estas alianzas comerciales y alerta a trabajadores y empresarios para la defensa del interés nacional.