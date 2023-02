CUT prende alarmas sobre regreso del desempleo de dos dígitos en el país

El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT), Diógenes Orjuela, calificó como preocupante el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que reveló que el desempleo durante diciembre de 2022 se ubicó en el 10,3%.

El líder sindical afirmó que es llamativo que la cifra se siga manejando en dos dígitos, en un mes como diciembre donde se espera una reactivación laboral por las festividades de fin de año.

“La cifra es preocupante si se sigue manejando en ese rango de dos dígitos, que es claro que en un mes que no debió haber sucedido porque se requiere más mano de obra y empleo como es el mes de diciembre, haya vuelto a dos dígitos nuevamente en comparación con el mes de noviembre”, señaló.

El líder sindical aseguró que las cifras no son alentadoras porque se siguen presentando cifras de dos dígitos en el país. “Podemos encontrarnos que puede ser una cifra que se podría estar agravando en términos de si se anuncian los deterioros de la economía como viene ocurriendo y como se viene anunciando a nivel global y a nivel nacional”, sostuvo.

Recalcó que es preocupante que estas cifras están bordeando los datos de informalidad. “Esto nos demuestra que el país no avanza en la solución de un problema que es supremamente grave en el contexto de la economía colombiana”, sostuvo.

El representante de la Central Unitaria de Trabajadores indicó que se deben tomar medidas inmediatas para evitar que el desempleo siga aumentando.

“El país tiene que tomar medidas serias, para reactivar el empleo en Colombia no hay otra forma de resolver problemas de pobreza y no poner a depender a la población colombiana del asistencialismo porque no hay forma de prosperidad económica sino se estimula la producción nacional”, manifestó.