DataCrédito: ¿No tener vida crediticia es igual a tener una mala vida crediticia?

Al iniciar en la vida crediticia hay muchos aspectos que se desconocen. Incluso hay algunos que piden créditos sin pensar en los riesgos que se tienen.

Las principales centrales de riesgo recopilan la información que les reportan las fuentes como bancos, entidades financieras, cooperativas, empresas de telecomunicaciones y sector real, sobre el comportamiento de pago de las personas y empresas.

DataCrédito es una central de información financiera crucial para la gestión del crédito y la evaluación del riesgo financiero en Colombia. La entidad desmitifica varios conceptos erróneos en torno, brindando claridad sobre su función y cómo impacta en las decisiones financieras personales.

Lea además: ¿Cuánto dinero necesita para invertir en la bolsa de valores de Colombia?

Uno de los mitos que se tiene sobre los reportes son las ‘listas negras’. DataCrédito no es una lista negra, así que cuando escuche que está reportado, casi siempre se refiere al buen comportamiento del pago.

Todas las personas mayores de 18 años que han abierto una cuenta de ahorros, un crédito hipotecario, un plan de televisión o cualquier tipo de obligación con una entidad, están “reportados”.

Los reportes positivos dan cuenta del buen hábito de pago de los usuarios con acciones como pagos a tiempo y en general darle un buen manejo a sus cuentas, créditos y tarjetas. El 93% de los reportes son positivos y sus aliados a la hora de solicitar un crédito.

Mientras que los reportes negativos se dan en un estado de morosidad. Esto depende de su actividad financiera y el cuidado que le dé a su historia de crédito, pero la realidad es que todos los adultos con vida financiera estamos reportados en DataCrédito.

De interés: Jóvenes prefieren el crédito: Cinco recomendaciones clave para acceder con éxito

¿No tener vida crediticia es igual a tener una mala vida crediticia?

Sin embargo, muchos se preguntan si no tener vida crediticia es igual a tener una mala vida crediticia.

Los conceptos no son los mismos y es crucial entender la diferencia entre estos dos conceptos para no caer en conclusiones erróneas. No tener una vida crediticia significa que no existe un historial crediticio registrado en DataCrédito porque no se han tenido experiencias previas con créditos, préstamos o tarjetas de crédito, como puede ocurrir con jóvenes que recién ingresan a la vida financiera.

Una mala vida crediticia obedece a un inadecuado comportamiento financiero, esto puede tener un impacto negativo en la capacidad de una persona para obtener créditos futuros y puede requerir esfuerzos para reparar el historial crediticio.