De la reforma pensional sólo hemos visto una diapositiva, todavía no hay articulado: Asofondos 

El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), Santiago Montenegro, mostró su preocupación, porque todavía no se tiene un articulado del proyecto de reforma pensional que alista el Gobierno Nacional, para presentarla el 16 de marzo ante el Congreso de la República.

Montenegro afirmó que esta preocupación se agudiza luego de conocer de parte del Ministerio de Trabajo, que ya no se van a realizar más reuniones para la construcción del documento.

“De la reforma formalmente solo hemos visto una diapositiva, no hay articulado todavía, hemos tenido reuniones en la mesa de concertación, también el Ministerio de Hacienda nos han dado la oportunidad de dialogar con ellos, y han escuchado nuestras propuestas y preocupaciones, pero la verdad es que no hay articulado aún y quedamos muy preocupados porque el Ministerio de Trabajo nos comunicó que ya no se tendrá más reuniones en la mesa de concertación de la reforma pensional”, indicó.

Lea: Asofondos anunció que ahorros de los colombianos en enero alcanzaron los $14 billones

Señaló que esperan que cuando exista de forma oficial un articulado puedan conocerlo para presentar sus opiniones.

“Nosotros esperamos que cuando exista un articulado, si uno la sustentación del mismo, con la proyecciones, a corto, mediano y largo plazo en los temas de cobertura, fiscal, y pasivo pensional tengamos la posibilidad de analizar las implicaciones y la consecuencias de este articulado, por lo que el llamado es a que tengamos más reuniones y que no nos apresuremos a radicar un documento sin tener todas estas discusiones”, dijo.

Montenegro además expresó su preocupación por los informes de envejecimiento que se están registrando en Colombia.

“Hay que mirar hacia el futuro y no solo los próximos dos o tres años y eso es lo que hace inviable ese envejecimiento de la población a los sistemas de reparto, eso es lo que hay que tener en cuenta, y precisamente por eso el ahorro es tan importante, para poder pagar en el futuro las pensiones”, sostuvo.

Le puede interesar:Asofondos advirtió que la propuesta de las centrales obreras en materia pensional destruye el ahorro

Subrayó que pese a que no se conoce un documento oficial de la reforma pensional, estos informes de envejecimiento han sido presentados por el Dane.

“El envejecimiento de la población es ineludible, es un hecho objetivo y más aún en Colombia las últimas cifras muestran que nos estamos envejeciendo mucho más de lo que creíamos, por eso es tan importante tener en cuenta esta transformación de la demografía”, puntualizó.