"Deberían extender subsidio a independientes afectados por crisis": Mauricio Cárdenas

Mauricio Cárdenas precisó que "mi propuesta es que si el Gobierno ya está dando un subsidio de 350.000 pesos para los empleadores que paguen la pila, podría dar esos mismos 350.000 a los empleadores que decidan contratar formalmente a los trabajadores. Esto tendría dos beneficios, porque le ayuda a esa persona a tener un ingreso e invita a más empleadores a formalizar su planta de personal".

Recordó que "es muy posible que sean tantas las restricciones y tan lento el proceso de reapertura que se demore mucho tiempo (el plazo para que las personas vuelvan a sus trabajos). Por eso no es fácil para este nivel de compatriotas recuperar el nivel de ingreso, por ejemplo, de 400.000 personas que trabajan en peluquerías, el 99% no son asalariados".

Finalmente, destacó que la economía no va abrir de un día para otro y que "vamos a transitar por una zona gris. Tenemos que estar preparados para una economía que va a dar muy malos resultados", dijo Cárdenas y reiteró que "esto va para largo, esto no es prender y apagar, va a ser lento, tendrá grandes consecuencias económicas sobre todo para personas que están desprotegidas y no han recibido ayudas para nada".