Declaración de renta: los bienes que están excluidos

Bienes que no debe incluir en la declaración de renta

En la declaración de renta hay una serie bienes que no debe ser parte del documento. Debe tener en cuenta –entre otras– que no se debe declarar renta sobre las posesiones que estén siendo objeto de restitución.

“Los bienes inmuebles despojados que son objeto de las acciones de restitución de que trata la Ley 1448 de 2011 no se deben incluir en la declaración de renta, bajo el entendido que no están poseídos por el contribuyente en los términos del artículo 263 del Estatuto Tributario”, dice un documento de la DIAN.

Al respecto, lo que quiere decir el concepto de la DIAN es que no hay posesión sobre esos bienes. Esto quiere decir que no hay un dueño, por ende, no se deben pagar los impuestos.

“Cuando al contribuyente se le restituya jurídica y materialmente el inmueble despojado o uno de similares características y condiciones, en el contexto antes expuesto, no habrá lugar a establecer una renta por el sistema de comparación patrimonial ni una renta líquida gravable por activos omitidos”, señala la DIAN en su concepto.

Ahora bien, para no tener que incluir ese tipo de bienes se debe contar con todo el “soporte probatorio” y así no incurrir en equívocos en la declaración de renta.