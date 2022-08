Asimismo, es importante que tenga en cuenta que la información de declaración sugerida de renta es una orientación general para que se facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La aceptación de la declaración sugerida no exime a las personas naturales de las facultades de fiscalización que se contemplan dentro del artículo 684 del Estatuto Tributario.

¿Qué pasa si sé que no debo pagar la renta sugerida?

Si dentro de la información que es suministrada por parte de la DIAN, usted llega a encontrar algunas inconsistencias sobre su realidad jurídica y movimientos anteriormente mencionados a su situación económica y financiamiento tributario; la entidad permite que esta no pueda ser obligatoria y la persona natural puede decidir si lo toma o no ya que eso no es de manera obligatoria.

Además, si la persona no cumple con ninguno de los topes anteriormente mencionados, pero le llega la notificación de la declaración de renta sugerida por obligaciones tributarias. Lo primero que deberá tener en cuenta es la revisión exógena dentro de la página de la DIAN para verificar cuáles han sido los datos que han reportado terceros sobre sus movimientos económicos y lo que causa esta situación.