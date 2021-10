Demandas por traslados de régimen pensional superan los $6.3 billones

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se refirió a los graves efectos económicos que ocasionaría el traslado de un fondo privado hacia Colpensiones, para las finanzas públicas del país.

En medio de una audiencia pública ante la Corte Constitucional, el funcionario explicó que las demandas por traslado de régimen pensional tienen un costo de 6.3 billones de pesos, mientras agregó que las que se avecinan costarían 35 billones de pesos.

En ese sentido, Restrepo explicó que el 25% de las personas recibirán entre cuatro y 25 millones de pesos mensuales, "llevando el 83% de los subsidios, es decir, cerca de 29 billones de pesos".

Agregó que "el costo fiscal es alto, ya que el Estado resultaría subsidiando con más de un 80% a quienes se pensionen con más de cinco millones de pesos".

José Manuel Restrepo precisó que el costo pensional sería de 16.4 billones en el caso de retiro programado y 2.1 billones en el caso de renta vitalicia, para un total de 18.5 billones de pesos.

Entre tanto, el costo por las multas que se le han venido imponiendo al sistema pensional ascienden a los 10.5 billones de pesos, según señaló.

"El 74% de los subsidios en materia pensional son para los más ricos y están empeorando la distribución del ingreso en Colombia ", dijo.

Insistió que "la proyección del Marco Fiscal de Mediano Plazo ordena las finanzas públicas del país y en cualquiera de los casos, hay de fondo una razón de orden de sostenibilidad que no es de poca monta ", insistió.

Por su parte, la directora de la Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda, María Virginia Jordán, sostuvo que "en el caso de las nulidades e ineficacias de afiliación, no ha sido aplicada esta la regla de la Corte. Creemos que no debe ser así, porque estas personas no tenían un derecho adquirido en el régimen de prima media, la mayoría de ellas han ahorrado más de 50 semanas en el régimen de ahorro individual, por lo que sería inequitativo que quienes no han ahorrado en el fondo común de vejez (Colpensiones), tuvieran la oportunidad de tener un subsidio sin haber hecho un aporte".