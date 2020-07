"Descuento que pagan funcionarios públicos es inequitativo": Asonal por impuesto solidario

La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), anunció que le pidió formalmente a la Corte Constitucional que declare inexequible el pago del Impuesto Solidario, que fue creado por el Gobierno Nacional, a raíz de la crisis sanitaria por la pandemia.

En diálogo con RCN Radio, el presidente de Asonal, Freddy Machado, explicó que este impuesto podría ser considerado inconstitucional e inequitativo, ya que redujo el salario de cientos de funcionarios públicos para obtener recursos adicionales que permitieran cubrir los gastos que genera la atención del coronavirus.

"Lo que buscamos es que el juez constitucional no debe ponderar que ningún derecho fundamental es más que otro. En este caso, el interés del Estado en recoger una contribución es inequitativo. Es una rebaja de salario que no es proporcional, porque nosotros estamos pagando un impuesto que es significativo y el Gobierno no miró hacia otros sectores, sino solo al sector de los servidores públicos", Señaló Machado.

De acuerdo con el dirigente gremial, "¿Que será de nosotros más adelante si se requieren más recursos? Entendemos que estamos en una pandemia, pero vemos que no se miró hacia las reservas o hacia otras posibilidades, sino que inmediatamente se fijó en el servidor público".

Y señaló que lo que busca Asonal con esa solicitud, es que se reconozcan los factores salariales de los servidores judiciales.

"Para unas cosas, nuestro salario simplemente se compone de conceptos básicos, pero no lo que tiene que ver con las distintas bonificaciones que recibimos y eso es una contradicción del Estado, que no reconoce nuestro salario en todos los aspectos, sino que en lo que le conviene".