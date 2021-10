Desde abril se han disparado los precios de los alimentos en Colombia

Hasta el mes de abril, una persona pagaba 800 pesos por una libra de papa, 8.000 pesos por una libra de carne y 1.5000 por una libra de limón. Hoy por esa misma cantidad y por cada caso, los precios son de casi el doble, por lo que a Rosa, y a Inés no les alcanza la plata en el momento de hacer mercado. Conversamos con ellas mientras hacían compras en la plaza de Paloquemao en Bogotá.

“Todo está demasiado caro, la plata ya no le alcanza a uno para nada, y además, la plata que uno recibe es poca para lo que uno gasta. Por ejemplo, yo hacía mercado con 200.0000 pesos y ahora me gasto 300.000 y no se ve el mercado”, dijo Rosa.

Mientras que Inés, agregó que “ahorita la plata no rinde para nada, para nada. Todo ha subido muchísimo, y el salario es igual. Antes hacíamos mercado con 200 mil pesos porque somos dos personas no más, ahora con 300 quedan faltando cosas, compramos lo absolutamente necesario”.

Al preguntarles cuáles son los productos que perciben están más caros, respondieron lo siguiente:

“La carne, los huevos, el queso, la leche, todo, hasta los limones está más caros. Es terrible la situación que estamos viviendo, todo ha aumentado de precio”.

Para confirmar este incremento de precios además de conversar con compradores también conversamos con los comerciantes de la plaza de mercado de Corabastos y Paloquemao. Ellos indicaron los precios que se manejaron los cuatro primeros meses del año, y los que están actualmente.

Carne de cerdo. Pasó de 5.500 pesos la libra a 8.000 pesos la libra.

Pescados. El salmón pasó de 18.000 pesos la libra a 23 mil la libra. La trucha pasó de 7.000 pesos la libra a 10.000 pesos la libra.

Queso. Pasó de 5.000 pesos la libra a 8.000 pesos la libra.

Carne de res. Pasó de 8.000 pesos la libra a 13.000 pesos la libra.

Papa. Pasó de 800 pesos la libra a 1.500 pesos la libra.

Plátano. Pasó de 1.500 pesos la libra a 1.800 pesos la libra (una libra es un solo plátano).

Lulo. Pasó de 1.300 pesos la libra a 2.000 o 3.000 pesos la libra.

Mango. Pasó de 2.000 pesos la libra a 5.000 pesos la libra.

Limón. Pasó de 1.500 pesos la libra a 2.500 pesos la libra.

Comerciantes y compradores coinciden en que el incremento en los precios de los productos se dio a partir del mes de abril de este año.