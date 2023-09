Destapan si subirá precio en tarifas de celular con la llegada 5G a Colombia

En la ciudad de Cartagena se desarrolló la Adicom, que son las tendencias tecnológicas que habrá dentro de los próximos meses. Allí se tocan temas muy importantes, entre los que más destaca es la llegada a Colombia del 5G.

Así las cosas, dentro de poco se revelarán los operadores que se encargarán de la infraestructura para que en el país opere esta nueva red móvil, donde también se han manejado varios mitos.

Por eso, Mauricio Lizcano, quien es el ministro de las TIC, en entrevista para un reconocido medio de comunicación nacional, dio detalles al respecto y comenzó indicando la importancia de que las personas se informen sobre los grandes beneficios que tiene la llegada del 5G.

Inclusive, desde el Gobierno Nacional han venido ejecutando diversos cronogramas para que se ponga en marca el 5G, lo que permitiría que haya mayor cobertura a nivel tecnológico en la cuarta generación.

Asimismo, Ericsson, que es la empresa que provee la tecnología a todos los operadores móviles, aclaró que con la llegada del 5G el país tendrá avances en términos económicos, ya que entraría una gran millonada en dólares.

Asimismo, el ministro de las TIC contó que las personas se encuentran con mucho miedo porque piensan que esto no les traerá beneficios, pues muchos lo relacionan que la tecnología tendría problemas en la salud o que el costo de los teléfonos celulares sería mucho más alto.

Según destacó el funcionario con esta tecnología “hay mitos que tenemos que derrumbar: Primero, las antenas no son perjudiciales para la salud y segundo, la tarifa de los planes del celular no va a subir. Por último, no tendrán las personas que cambiar el celular”.

Entre tanto, Ericsson mencionó que son casi 1.000 los modelos de teléfonos celulares que serán compatibles con el 5G y se espera que haya mucho más en lo que queda del 2023.