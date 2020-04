Deudas de colombianos con la banca aumentaron $7 billones entre enero y febrero

La Superintendencia Financiera reportó que al cierre del primer bimestre del año, se incrementó el endeudamiento de los colombianos en $7 billones de pesos.

Según el reporte de la entidad en total los consumidores deben a la banca 509 billones de pesos, de esta cifra $257.5 billones corresponden a cartera comercial, consumo $ 164.4 billones, vivienda $77.9 billones y microcrédito $13.3 billones. Mientras tanto , la cartera en mora de más de 30 días llegó a los $23,2 billones con un aumento del 0,90 %.

La entidad reportó que en cuanto a los periodos de gracia acumulados desde el 18 de marzo hasta al 3 de abril han beneficiado a más de 2 mil 900 deudores con 3.922.994 créditos por un saldo de cartera de $66.7 billones.

Por su parte Asobancaria detalló que en medio de esta emergencia sanitaria las obligaciones financieras que más se han modificado por parte de los consumidores son los créditos hipotecarios con un 53 %, seguido por consumo con 29 % , créditos comerciales 17 % y microcrédito con un 1 %.

Según el gremio hasta la fecha son más de 1 millón 600 mil créditos los que se han ajustado según las necesidades de los consumidores, y se han aplicado alivios a más de 24.000 obligaciones financieras que estaban en mora que equivalen a más de 464.000 millones de pesos, de las cuales aproximadamente el 59 % corresponden a la modalidad de vivienda, 36 % a consumo, 3 % a comercial y 2 % a microcrédito.

"Es necesario indicar que estos alivios no representan una tasa de interés mayor para los deudores; además no se cobrarán intereses sobre los intereses, y las personas que se han acogido no tendrán ninguna afectación en su calificación frente a las centrales de riesgo", señaló Asobancaria.