Devaluación de una moneda: qué significa, cuánto dura y de qué depende

Devaluación de una moneda, ¿se puede evitar?

Por su parte, Adrián Garlati, director de la carrera de economía de la Universidad Javeriana, una ruta para tomar cartas en el asunto cuando la moneda extranjera está disparada, es vender divisas. No obstante, asegura que esto no es recomendable en países pequeños, pues es preferible que la moneda fluctúe hasta llegar a regularse.

Para esto, Garlati expresa que una entidad independiente, como el banco central, es ideal para la regulación de la moneda, siempre y cuando sea independiente del gobierno.

Es por esto que si bien no hay un tiempo estimado de cuánto pueda durar la devaluación de una moneda, se espera que si los países cuentan con este tipo de regulaciones, la recuperación no tarde tanto tiempo. Caso contrario como países como Argentina, en donde la economía y devaluación es una constante incertidumbre, pues ya no cuentan con dólares, explica Garlati.

Para Jaramillo, la devaluación también es un indicador de confianza en el país y hay devaluación cuando se prefiere comprar la moneda fuerte que la moneda nacional. Para evitar la depreciación de la moneda es necesario mejorar el comercio exterior, que sea más lo que se exporte que lo que se importe, para que lleguen más divisas, más confianza en el país para que vengan inversionistas, vendan dólares y compren pesos para invertir en el país.

En el caso del peso colombiano

Para la moneda de nuestro país, débil y que no se negocia de manera reserva, Andrés Jaramillo expresa que se ha devaluado por condiciones internacionales. A su vez, "el deterioro de las exportaciones colombianas ante la pandemia y el comercio internacional ha hecho que vengan menos divisas al país y el escenario político nuevo para Colombia ha hecho que los inversionistas prefieran invertir o liquidar sus posiciones", explica el analista.

La reforma tributaria, el riesgo político, ha ocasionado la fuga de capitales, haciendo que la moneda colombiana sea menos apetecida, agrega Jaramillo.

"Ayudaría a bajar el dólar un comecio exterior más fuerte a favor de Colombia, la traía de extranjeros, en la medida que venga turismo, que haya tranquilidad, que no hayan secuestros, que haya tranquilidad, los extranjeros traen una gran cantidad de divisas", concluye.