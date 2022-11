Día sin IVA en Colombia: Presidente Petro explicó el porqué canceló aunque muchos lo esperaban

El Día sin IVA es una de las fechas más esperadas por muchos colombianos para adelantar algunas compras, debido a que a varios productos se les elimina este impuesto que actualmente es del 19 %. Se tenía presupuestado que se realizara el 2 de diciembre, fecha en la que muchos esperaban realizar compras de Navidad.

No obstante, hace algunos días a través de un decreto el Ministerio de Hacienda eliminó el último Día sin IVA de 2022: “No es recomendable mantener el último día sin IVA del año, programado para principios de diciembre. No solo estamos a menos de quince días de su realización, lo cual implica costos administrativos y de preparación considerables, sino que a la fecha no es claro si estos festivos tributarios son una herramienta que se justifique en términos de sus mayores beneficios frente a sus posibles costos”, se lee en el decreto.

El documento presentado por el MinHacienda, argumenta la posición de la Subdirección de Estudios Económicos de la Dian, que el pasado 16 de noviembre de 2022 indicó que este último día era improcedente.

Petro explica la decisión

Aunque hubo opiniones divididas respecto a la decisión de eliminar esta jornada, sin duda alguna la noticia no cayó bien en el gremio de los comerciantes, que argumentaron podrían perder ventas de hasta $12 billones ese día.

"De acuerdo con el comportamiento de los último Días sin IVA y adicionalmente la proyección que teníamos en diciembre, el país va dejar de vender 12 billones de pesos", dijo el presidente de Fenalco, Jaime Cabal.

Ante este cuestionamiento, el presidente Gustavo Petro explicó su decisión, argumentando que la decisión terminará beneficiando a los productos colombianos.

"En la medida que el Día sin IVA no separa la venta de productos nacionales de importados, genera un fuerte daño a la economía. Si queremos mejorar la situación económica hay que dejar de comprar productos importados si se producen en Colombia", escribió Petro.

