"Día sin IVA se aplazó por restricciones de movilidad y toques de queda": Mincomercio

El ministro también señaló que las primeras jornadas del día sin IVA lograron aumentar el recaudo tributario, pues los colombianos también se animaron a comprar productos que no estaban exentos del pago del IVA.

“Según la Dian, los bienes que eran beneficiados realmente representaron ventas del orden de 900 mil millones de pesos, quiere decir que el recaudo que no se realizó es de 170 mil millones de pesos. ¿Qué hubiese pasado si no existiría esta jornada? Las ventas no habrían crecido un 80% como se evidenció”, afirmó Restrepo.

En cuanto a la posibilidad de que la primera jornada del Día sin IVA haya disparado los contagios en el país, el ministro concluyó que no hay evidencia científica que respalde esa teoría, mientras agregó que “sí hay una correlación con la organización de fiestas privadas clandestinas que se han venido realizando en algunas ciudades del país”.