Días sin IVA: la manzana de la discordia entre Fenalco y Fedesarrollo

Luego de que el Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo) señalara que se deberían eliminar los Días sin IVA, por su incidencia regresiva, ya que quiénes más aprovechan este beneficio son las personas de ingresos medios y altos, los comerciantes se pronunciaron sobre este tema.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que, “es muy respetable la posición de Fedesarrollo, pero he tratado de encontrar explicaciones de los argumentos técnicos y económicos que sustenten ese planteamiento y la verdad no los he encontrado”.

“El argumento de que solo se están beneficiando los estratos altos no es correcto. Se mira la incidencia que tienen las ventas en establecimientos localizados en centros comerciales y en calle en estratos uno, dos y tres en todas las ciudades del país, pero también la incidencia de las ventas que tienen las ciudades intermedias donde obviamente no prima el ingreso mayor de los ciudadanos”, señaló.

Le puede interesar: [Video] Gustavo Petro dice que el litro de leche vale $10.000 y le llueven críticas

Asimismo, dijo que “es muy interesante mirar con cifras y con argumentos técnicos y económicos antes de lanzar un enunciado de esta naturaleza”.

Cabal aclaró, que “las ventas que se producen por el Día sin IVA, no todas provienen de los bienes exentos. Esto es importante porque se ha generado algún tipo de duda sobre el costo fiscal que tiene esto para el Gobierno”.

“Los Días sin IVA se convirtieron en un instrumento muy importante para la reactivación de la economía y acá se tiene un triple ‘gana, gana’. Ganan los ciudadanos, el comercio y el Gobierno. El Ejecutivo gana porque el costo fiscal que asume por los bienes exentos se compensa con creces por las ventas de los bienes no exentos durante la jornada del IVA”, afirmó.

Lea también: Empresarios pidieron a candidatos terminar campañas sin rencores y con altura

El presidente de Fenalco indicó que, “en el historial de los 7 días anteriores, aproximadamente entre el 20 % y 30 % son ventas que proceden de bienes exentos, es decir, son ventas que asumen un costo fiscal por no ser facturadas con el 19% del IVA, pero el 70% restante es factura con IVA y eso aumenta el recaudo, por parte de la Dian, para el fisco nacional”.

“Hablaremos en su momento con el nuevo gobierno para que permanezca en el tiempo esta iniciativa porque recordemos que es una ley que vence el 31 de diciembre con la última jornada del Día sin IVA que se realizará el dos de diciembre. Esperamos que se puedan renovar estas jornadas con los argumentos económicos y de conveniencia para todos los colombianos”, concluyó Cabal.