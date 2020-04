Djs colombianos, otro gremio en alerta por el desempleo en la cuarentena

La prolongación de la cuarentena en el país tiene en máxima alerta a los Djs colombianos, otro de los gremios afectados por la falta de empleo que provocó el cierre de establecimientos comerciales en el país.

De acuerdo con Chiqui Giraldo, vocero del gremio de Djs en Colombia, el hecho de haber sido uno de los primeros sectores en cerrarse y probablemente de los últimos en restablecerse, pone en serias dificultades a las familias que viven del entretenimiento, los eventos y en general de la rumba.

"Este cierre ha significado algo preocupante para todo el gremio de los djs, hablo por todo el gremio de Colombia ya que estos chicos sólo devengan un sueldo los fines de semana", aseguró Giraldo.

Explicó que la informalidad en el gremio de los djs, la rumba y el entretenimiento nocturna es muy alta, dado que la mayoría de personas son independientes y sus ingresos económicos dependen de lo que trabajen los fines de semana.

"En el gremio de los djs si no tocan un fin de semana, si no trabaja un fin de semana pues obviamente no están recibiendo su sueldo que de ahí sacan para su sustento, pagar sus servicios, mantener a sus familias y realmente están pasando una situación muy difícil", explicó.