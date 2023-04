Dólar cerró al alza, pero sigue por debajo de los $4.500

En medio de gran volatilidad en esta jornada el dólar cerró con una leva alza y se ubicó en $4.486, es decir $4 pesos respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $4.482.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), durante la jornada de este martes, la divisa tocó un mínimo de $4.455, mientras que su máximo fue de $4.505.

De acuerdo con David Cubides, director de Investigaciones económicas de la Alianza Valores, el dólar sube alrededor de 30-35 pesos debido a una corrección de los precios del petróleo y un dólar más fuerte globalmente.

Sin embargo, aseguró que se tiene una perspectiva bajista: “Esperamos un dólar cerrando por los lados de 4.400 y 4.450 este año, en la medida que se siguen materializando los flujos. El tema político lo imaginamos un poco más tranquilo más adelante además los precios del petróleo eventualmente también pueden subir un poco más, lo ue puede influenciar el precio de la moneda”.

Por otra parte, sostuvo que "los comentarios de Ecopetrol y la Ministra no son sorprendentes, por lo que declaraciones del nuevo presidente de la petrolera, Ricardo Roa, sobre la no exploración de nuevos contratos no afectaría el comportamiento del dólar".

En las declaraciones del presidente de Ecopetrol, "no hay mucho cambio frente a lo que nos había venido contando la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez y además es la misma línea que viene manejando el Gobierno en general".

“Habrá que esperar un poco a lo que suceda con el informe de reservas más adelante, que va a ser en el mes de mayo, pues será importante para la toma de decisiones”, agregó el analista.

Por su parte Diego Gómez, analista de contexto externo de Corficolombiana le dijo a RCN Radio que en esta jornada “tuvimos una tendencia generalizada de fortaleza del dólar, con depreciaciones en el grueso de monedas latinoamericanas”.

Además aseguró que "el mercado se está acomodando a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y por estás épocas previas suele haber este tipo de valorizaciones en el dólar global a la espera de la decisión de política monetaria”.