Dólar disparado en Colombia: Cosas que no debería comprar si quiere ahorrar

Desde que se conoció quién será el nuevo presidente de Colombia, el dólar ha estado disparado y ha llegado a máximos históricos.



Este ocho de julio, según la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) el dólar tuvo un precio máximo de $4.438 y un mínimo de $4.351. Asimismo, su apertura fue de $4.413 y cerró en $4.420.

Esto ha significado que varios sectores, como el constructor, se preocupen por un alza a largo plazo en los insumos y materiales.



El analista bursátil, Andrés Moreno, mencionó aquellos productos que es mejor no comprar con el alza del dólar.



“Evitar comprar productos en el extranjero, salvo que tengan un buen descuento, pero el dólar a veces no va a compensar ese descuento”.



Además, dijo que hay que “revisar las compras de los productos importados, cosas de tecnología, algunos alimentos porque está jalonando el alza de los precios. No es para no consumir gasolina, pero todos los productos importados van a tender a subir de precio".

PRODUCTOS QUE NO DEBE COMPRAR POR EL INCREMENTO DEL DÓLAR

Compras con la tarjeta de crédito en el exterior.

Si su plan es ahorrar, esta sería una mala decisión para su billetera. Los usuarios generalmente comprar en internet a través de plataformas del exterior. Absténganse de hacerlo, para evitar endeudarse.

Compra vehículo y autopartes.

En algunos concesionarios congelan los precios y venden todo su stock que tenían de hace meses. Es decir, estos no se han visto afectados por el alza del dólar. Sin embargo, hay otros que podrían estar elevando sus costos.



Si requiere de autopartes o sueña con un vehículo, pregunte antes si es la mejor época para hacer efectiva la compra.

Comprar productos importados

Aliste lápiz y papel antes de hacer compras, porque estos productos elevarán su costo ¿Cuáles son? Los agropecuarios, alimentos y bebidas, cereales, productos lácteos, huevos de aves, azúcares y derivados. Además, equipos de transporte y químicos.

Hacer planes para viajar al exterior

En muchas ocasiones usted quiere tomarse un descanso, pero ahora ir al exterior le puede salir más caro lo que piensa. A pesar de que las aerolíneas son abiertas en algunos casos, los impuestos y cargos adicionales son en dólares.