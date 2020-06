Duque dice que las finanzas del país estaban bien antes de la pandemia

El presidente Iván Duque aseguró que es "estúpido" ver a Colombia en aislamiento, puesto que las finanzas del país, en general, pasaban por un buen momento antes de la pandemia del coronavirus, refiriéndose a la posible reducción de calificación por parte de las agencias Standard & Poor's y Fitch Ratings.

En una entrevista con el Financial Times, el diario económico aseguró que el presidente Duque "se irritó ante la sugerencia de que las agencias de calificación podrían bajar la calificación de Colombia en el próximo año y dijo que era 'estúpido' ver al país en aislamiento, ya que las finanzas nacionales en todas partes habían sido desafiadas por el virus".

El medio recordó que tanto la firma Standard & Poor's como Fitch Ratings "califican a Colombia como BBB-, el escalón más bajo en sus escalas de inversión, con una perspectiva negativa. Moody's califica a Colombia dos puntos por encima del grado de no inversión", y por ello el artículo de Financial Times dice que tras la pandemia, el gobierno nacional abandonó "toda esperanza de cumplir su objetivo inicial de reducir el déficit fiscal al 2,2% del PIB este año. Ahora se propone limitarlo al 6,1%, un objetivo que muchos economistas dicen que es optimista".

Asimismo, en la entrevista se refirió a la afectación económica ocasionada por la pandemia del coronavirus tanto en Colombia como en América Latina y según el medio inglés, "los resultados obtenidos hasta ahora son 'motivo de optimismo, pero no de triunfalismo', además, América Latina será más afectada por el virus que otras regiones, pero que se recuperará más rápidamente, ya que la economía colombiana crecerá un tres por ciento el próximo año".

De acuerdo con el mandatario, citado por el periódico, el crecimiento de la economía nacional sólo sería posible si el gobierno mantuviera los impuestos bajos. No obstante, "me parece un gran error cuando la gente recomienda reformas fiscales en medio de una pandemia" dijo Duque al Financial Times.

"Si imponemos más impuestos a las empresas justo cuando se han visto afectadas por algo tan grande como esta pandemia, limitará su capacidad de generar empleo y crecimiento", dijo. "Apostamos más bien por una rápida recuperación económica que sentará las bases para una mayor solvencia fiscal".

Durante la entrevista con el Financial Times, Duque anunció "que no habrá un trato especial para la aerolínea Avianca (...)", pero sugirió que el Estado podría ayudar al sector en su conjunto. "No estamos descartando ningún plan que sea sensato e implique una reestructuración sostenible", expresó Duque a este medio económico.

Según este medio especializado en economía, Duque "desestimó las preocupaciones de los inversores sobre las finanzas del gobierno, descartó aumentos de impuestos en un futuro próximo, apostando en cambio por una rápida recuperación económica para superar el doble choque del coronavirus y los bajos precios del petróleo".