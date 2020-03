Buscando hacerle frente a lo que ha llamado como la trampa laboral que tienen los jóvenes en Colombia, “que no los contratan porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque no los contratan”, el presidente de la República, Iván Duque, recordó algunas medidas gubernamentales que permitirán incentivar la empleabilidad de este segmento de la población.

Lo hizo en momentos en que el Dane entregó la cifra de desocupación laboral, que para enero fue del 13%. En este sentido, anunció que se están haciendo los ajustes respectivos para que el 10% de las nóminas del sector público en el Gobierno Nacional, sea asignado a los jóvenes del país que no tengan experiencia laboral.

“Este 10% de las nóminas del sector público serán destinadas a los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, sin tener que acreditar experiencia, para que tengan esa primera oportunidad”, explicó el Mandatario.

Duque instó a los alcaldes y gobernadores para que adopten el mismo modelo en sus territorios, y confió en que la iniciativa también sea replicada en el sector privado, para que se le dé oportunidades de empleo a la juventud del país.

El presidente de la República también reveló que ya había firmado el decreto que beneficiará con incentivos tributarios a los jóvenes del país que desarrollen empresas con emprendimientos en diferentes frentes.

“Lanzamos una norma de cero impuesto de renta durante los primeros siete años, con un mínimo de empleo y un mínimo de inversión, para quienes desarrollen emprendimientos en industrias creativas, en tecnologías y en valor agregado”, precisó.

El presidente Duque dijo finalmente, que también, en aras de generar empleo para los jóvenes, en los próximos días expedirá otro acto administrativo mediante el cual se otorgarán beneficios, para quienes desarrollen ideas empresariales en la industria audiovisual.

“Vamos a vincular diseñadores, programadores, animadores digitales, productores, cineastas y fotógrafos, entre otros, como una gran oportunidad de empleo para los jóvenes en Colombia”, puntualizó el mandatario.