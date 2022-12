Ecopetrol suscribió un contrato de crédito por US$ 1.000 millones

Ecopetrol suscribió un contrato de crédito con The Bank of Nova Scotia por US$ 1.000 millones como parte de su estrategia de refinanciamiento para el próximo año.

US$700 millones estarán en crédito con The Bank of Nova Scotia y US$300 millones con Sumitono Mitsui Banking.

Le puede interesar: Contrato para importar gas de Venezuela no ha conllevado transacciones comerciales: Ecopetrol

Por otro lado, la entidad petrolera entregó las condiciones de dichos créditos suscritos.

"El empréstito tiene un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de la firma del contrato con las siguientes condiciones, capital amortizable en cuatro cuotas semestrales iguales durante los dos últimos dos años de vida del contrato, una tasa de interés variable de Sorf +210 puntos básicos, pagadera semestralmente, entre otros", señaló Ecopetrol.

Este contrato fue autorizado por el ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la resolución 3373 del pasado 19 de diciembre del 2022, teniendo en cuenta la solicitud que entregó la empresa petrolera para ejecutar una operación de manejo de deuda pública externa.

Además, la petrolera reveló más detalles de dicha transacción con la banca internacional.

"La sustitución del monto nominal vigente de US$685 millones del empréstito externo celebrado el 20 de septiembre de 2018, bajo la modalidad de línea comprometida no rotativa con Mizuho Bank LTD, The Bank of Nova Scotia y Banco Sabadell", se evidenció en el documento

Lea también: Ecopetrol suspende pilotos de Fracking por 90 días

Con dicho crédito se buscan efectuar los pagos sobre vencimientos de capital de los créditos de la refinería de Cartagena asumidos por Ecopetrol y autorizados por la Resolución N° 4112 del 7 de diciembre de 2017.

La compañía resaltó que para la obtención del empréstito, la compañía cumplió con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas.

"Las condiciones obtenidas ratifican la confianza del sector financiero internacional en la compañía y su gestión proactiva de los vencimientos de deuda en el 2023", puntualizó Ecopetrol.