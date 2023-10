Educación financiera, un reto para Colombia en medio de la crisis

En Colombia la economía se ha convertido en uno de los dolores de cabeza de las familias que ven con preocupación el alza en la inflación del país, por lo que el bolsillo y la canasta familiar se ven fuertemente afectada.

Por eso, es importante contar con herramientas como la educación financiera para un mejor manejo del dinero. Pero ¿cuántas personas cuentan con información relevante y pertinente?

Lo cierto es que el panorama del país, en este ámbito, es complejo. Según datos de Nu de fines de 2022, solo el 56% de los colombianos considera que sabe de educación financiera. Y si, además, se hace un doble click sobre lo que sucede en relación con el uso de herramientas para una mayor organización de las finanzas personales, la situación es igual de crítica.

Lea además: IKEA vs. Homecenter: ¿Dónde es más barato decorar su casa?

El mismo estudio devela que el 52% de las personas no usa ninguna para planificar y controlar sus gastos. Es un número que además da cuenta de la realidad de una sociedad que no está aprovechando las alternativas que brinda la tecnología, por desconocimiento o directamente por no poder acceder.

“El punto es que la falta de conocimiento para administrar los recursos trae aparejadas consecuencias como el endeudamiento, la ausencia de planeación de presupuestos y de ahorro y, por ende, la falta de bienestar financiero. Por ejemplo, el último informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) señala que solo el 24% de los colombianos tiene ahorros formales”. Afirma Daniel Aguilar Arias, VP de Desarrollo de Negocios de Veritran en LATAM.

¿Por qué es tan importante la educación financiera?

Permite conocer, comprender y analizar el estado financiero y los movimientos necesarios de la economía personal, en pro de lograr una microeconomía saludable y tener cada vez más un mejor nivel de vida.

Por eso, como primer punto es clave estimular estos conocimientos desde la escuela primaria y secundaria, aunque a veces los resultados no alcanzan las metas deseadas. Así lo muestra el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (Pisa), realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que arrojó que en las competencias de conocimiento financiero Colombia obtuvo 379 puntos, mientras que el promedio comparado con otros países miembros es cercano a los 500.

De interés: Tarjeta sin cuota de manejo: ¿qué debe tener en cuenta antes de adquirirla?

Este panorama da cuenta de la importancia de coordinar los esfuerzos para mejorar el sistema de educación financiera, no solo desde la escuela sino desde el propio sector financiero. Las compañías tecnológicas también cumplen un rol importante y pueden ayudar.

“En Veritran, por ejemplo, estamos convencidos de que la tecnología bien aplicada tiene un impacto positivo en el bienestar económico de las personas. Es de vital importancia que pensemos en herramientas para que los usuarios puedan gestionar con facilidad sus finanzas.” Agregó Daniel Aguilar Arias.